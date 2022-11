Black Friday: Die meisten Schnäppchen sind gar keine – das sind 22 wirklich gute Deals

Die Black Week und den Black Friday zelebrieren wir mit den besten Schnäppchen-Empfehlungen in unserem Deal-Bereich und mit einigen Partnerangeboten. Hier kommt das Best Of – unsere Black-Friday-Favoriten in der Übersicht.

Black Friday Angebote: Die meisten Deals laufen schon und dauern länger

Das mittlerweile geflügelte Wort „Black Friday“ ist längst keine präzise Tages-Deutung mehr. Auch wenn alles per Definition in diesem Jahr auf den 25. November hinausläuft, sind die allermeisten Angebote schon die ganze Woche über verfügbar. Mit einigen Nebeneffekten – Top-Deals sind schon ausverkauft.

Aber auch mit Ablauf des 25. Novembers ist nicht gleich Schluss. Das Gros der Black-Friday-Teilnehmer lässt die Schnäppchen bis zum „Cyber Monday“, dem 28.11., weiterlaufen. Und einzelne nehmen sogar noch die ganze Folgewoche inklusive Wochenende mit und laufen ihren Schnäppchen-Marathon bis zum 4. Dezember.

Vodafone-Tarif komplett kostenlos

Vodafone hat in der Black Week seinen Prepaid-Tarif CallYa mit 60 Euro Gratis-Startguthaben aufgebohrt. Damit kannst du den Tarif mit 5G fast drei Monate völlig kostenlos und unverbindlich nutzen. Im Zweifel zahlst du wirklich keinen Cent für 45 GB 5G/LTE-Datenvolumen + Allnet-Flat und EU-Roaming. Der Tarif ist auch als eSIM abschließbar, was die Vielseitigkeit weiter erhöht. Hier erfährst du mehr zum Deal.

→ Hier geht’s direkt zum Angebot (endet erst am 15. Dezember)

Unlimited-Tarif für 30 Euro – monatlich kündbar

Ein anderer Tarife-Knaller kommt von Freenet und sagt allen Datensorgen adé. Mit unlimitiertem Datenvolumen bist du hier wahrhaft grenzenlos unterwegs. Vor allem gibt es hier trotz der günstigen Grundgebühr von nur 29,99 Euro den Flex-Vorteil der monatlichen Kündigung. Hier erfährst du mehr zum Deal.

→ Hier geht’s direkt zum Angebot

Dazu gibt es noch weitere reine Tarif-Schnäppchen. Etwa mit Telekom-LTE zu Tiefpreisen, Vodafone-Netz mit 30 GB für 10 Euro und auch 5G-Tarife mit bis zu 60 GB zu kleinen Kursen.

Saugroboter-Tipp für unter 300 Euro

Partnerangebot: Ein Saugroboter mit integrierter Wischfunktion ist oft sehr teuer. Beim noch eher unbekannten Hersteller Yeedi gibt’s das in der Black Week aber schon für 300 Euro. Der Yeedi Vac 2 Pro ist bei Amazon für 299,99 Euro zu haben und wird zum echten Haushalts-Tipp. Mehr zu Deal und Gerät gibt’s hier.

→ Hier geht’s direkt zum Angebot

Heißluftfritteuse mit Doppelkammer fällt unter 100 Euro

Partnerangebot: Der Küchen-Emporkömmling Ninja hat im eigenen Online-Shop einige gute Deals auf Lager. Ins Auge gesprungen ist uns dieser: Eine top ausgestattete Heißluftfritteuse rutscht auf unter 100 Euro. Sie bietet zwei Körbe, sodass du hier getrennt voneinander verschiedene Gerichte parallel zubereiten kannst. Dazu hat sie noch einiges mehr auf Lager.

→ Direkt zum Angebot

Reicht dir eine kleinere Heißluftfritteuse aus, gibt es bei Saturn aktuell ein interessantes Angebot. Hier kostet der kleine Philips Airfryer (800 Gramm, 1 Korb) aktuell nur 79 Euro.

Gaming-SSD als PS5-Erweiterung nutzbar – deutliuch unter 100 Euro

Bei Amazon gibt es eine interne SSD-Festplatte mit der Schnittstelle PCIe Express 3.0. DAmit sind Lesegeschwindigkeiten von bis zu 3.500 MB pro Sekunde drin. Die SPeicherkapazität der Samsung 980 liegt bei 1 TB. Laut Hersteller ist die Platte auch mit der PS5 kompatbile. Zum Preis: Der ist ein echter Kracher. Nur 77,99 Euro zahlst du aktuell für die Gaming-SSD.

Dieser Akku-Sauger kostet nur 99 Euro

Partnerangebot: Akku-Sauger sind im Trend. Sie sind schnell zur Hand, leichtgängig und vielseitig einsetzbar. In den Tineco-Deals von Amazon gibt es einige dieser Akku-Geräte. Preis-Champion und Schnäppchen-Tipp ist dabei der Tineco A10 Hero, der aktuell nur 99 Euro kostet. Deutlich günstiger als die arrivierten Geräte von Dyson und Co. Jedoch nicht viel schlechter – wenn überhaupt.

→ Hier geht’s direkt zum Deal bei Amazon

Blau und O₂: Handy-Deals mit Zugaben

O₂ und die Tochtermarke Blau sind in der Black Week mit ein paar Handy-Deals vertreten, die sich über die Zugaben definieren. Beim Pixel 6a via Blau gibt es etwa Gratis-Kopfhörer dazu und O₂ selbst schnürt ein Bundle rund um das Galaxy S22 Ultra. Hier gibt es eine passende Smartwatch und eine Bluetooth-Box dazu.

→ Zum Pixel 6a Angebot (Blau)

→ Zum Galaxy S22 Angebot (O₂)

KitchenAid für unter 400 Euro

Eine ikonische Küchenmaschine ist im Angebot. Die KitchenAid Artisan ist bei Otto im Angebot für unter 400 Euro. Für den Preis von 379 Euro gibt es die Maschine im originalen „Empire Rot“ beim Online-Händler Coolblue mit schnellem Lieferversprechen. Für diese Farbe ist das ein selten guter Deal. Falls sie schnell ausverkauft ist: Für 20 Euro mehr findest du sie auch bei otto.de im Black Sale.

Tipp: Für 439,99 Euro gibt es die identische Maschine auch bei Saturn. Für den Aufpreis ist hier das sogenannte Veggie-Set mit dabei. Ein Aufsatz, der die Maschine um Gemüseschneider und weiteres Zubehör ergänzt.

SodaStream Crystal: Glaskaraffen-Set für 75 Euro

Der Wassersprudler SodaStream Crystal 2.0 ist bei Amazon im Sale. Für 74,99 Euro gehört er dir. Neben dem Gerät sind eine Kohlensäurekartusche und zwei Glaskaraffen mit im Lieferumfang. Es handelt sich also um das Basis-Starter-Set, das selten so günstig war wie zurzeit.

→ Hier geht’s zum Angebot bei Amazon

Noch mehr gute Black Friday Deals im Schnelldurchlauf

Und hier gibt’s Nobrainer am laufenden Band:

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Dir ist ein noch besserer Deal ins Auge gesprungen? Teile ihn mit uns in den Kommentaren. Übrigens: Über die komplette Black Week und auch in der Cyber Monday Woche findest du auf unserem Instagram-Kanal zahlreiche Gewinnspiele mit hochwertigen Gewinnen. Im Dezember kannst du dich außerdem auf den inside digital Adventskalender freuen.