Black Friday Deals bei Microsoft: Xbox und Surface reduziert

Egal ob 2-in-1 Surface oder klassisches Notebook. In den Black Friday Angeboten von Microsoft gibt es auf viele Surface-Produkte einen ordentlichen Rabatt.

Xbox, Surface & Co: Direkt zu den Black Friday Deals bei Microsoft

Ein echtes Highlight ist das Surface Laptop 3. Das klassische Notebook ist mit einem hellen 2K Display mit praktischem 3:2 Seitenverhältnis und Touch-Funktion ausgestattet und bietet neben Surface Connect und USB-C auch noch einen klassischen USB-Port und einen Kopfhörer-Anschluss. Die Basis-Version mit 8 Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 GB SSD ist aktuell für unschlagbare 799 Euro erhältlich. Günstiger als bei Microsoft selbst gibt und gab es das Surface Laptop 3 noch nie.

Dank ungeschlagen guter Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung und einer Webcam mit zwei Studio-Mikrofonen eignet sich das Surface Pro 3 perfekt für Schüler, Studenten und die Arbeit im Homeoffice oder auf Reisen. Mit einem aktuellen Intel Core i5 der 10. Generation steht für alle Alltags-Aufgaben genug Leistung zur Verfügung. Zugleich arbeitet der Prozessor stromsparend genug, um eine Akkulaufzeit von bis zu 11,5 Stunden zu erreichen.

Benötigst du mehr Leitung oder zusätzlichen Speicher? Auch auf alle anderen Ausstattungsvarianten des Surface Laptop 3 und das Surface Book 3 gibt es zum Black Friday bis zu 15 Prozent Rabatt.

Microsoft Surface Pro 7

Ist dir ein flexibles 2-in-1 Gerät lieber, solltest du einen Blick auf das Surface Pro 7 werfen. Microsoft bietet das Windows-Tablet mit optionaler Tastatur und Stift zum Black Friday für unschlagbare 669 Euro an. Auch dieses Angebot wird von keinem anderen Händler signifikant unterboten.

Das Surface Pro 7 ist mit einem 12,3 Zoll Display mit praktischem 3:2 Seitenverhältnis ausgestattet und wiegt gerade einmal 775 Gram. Dennoch bietet es eine lange Akkulaufzeit von 10,5 Stunden und eine leistungsstarke Ausstattung. In der Basis-Version steht ein Core i3 der 10. Generation mit 4 Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 Gigabyte internem Speicher zur Verfügung. Für Office-Aufgaben ist diese Version damit gut gerüstet. Möchtest du auf deinem Surface Pro 7 auch Fotos bearbeiten oder andere leistungsintensivere Aufgaben erledigen, kannst du zur besser ausgestatteten Variante mit Core i5, 8 Gigabyte RAM und 256 Gigabyte SSD-Speicher greifen. Diese ist im Black Friday Angebot von Microsoft für 879 Euro erhältlich.

Xbox One S mit 100 Euro Rabatt zum Black Friday

Auch wenn mit der Xbox Series S bereits der Nachfolger der One S vorgestellt wurde, kann sich der Kauf der Xbox One S durchaus lohnen. So verfügt die Konsole über ein UHD-Bluray-Laufwerk und ist mit doppelt so viel Speicher ausgestattet wie die Series S. Außerdem ist die Konsole deutlich günstiger und sofort verfügbar. So eignet sie sich perfekt als Weihnachtsgeschenk.

Bei Microsoft selbst bekommst du die Xbox One S inklusive Controller für gerade einmal 199 Euro. Wenn du einen zweiten Controller benötigst, kannst du diesen mit 20 Prozent Rabatt mitbestellen. Dies gilt für die normalen Farben aber auch für die Special Editions. So bekommst du beispielsweise den halb durchsichtigen Phantom White Controller oder den PUBG-Controller für 51,99 Euro. Beim Mitbestellen einer Xbox Live Gold-Mitgliedschaft kannst du bis zu 40 Prozent sparen.

Auch bei Spielen für die Xbox kannst du am Black Friday sparen. So gibt es etwa Farcry 5 für 13,99 Euro statt 69,99 Euro oder Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition für 14,99 Euro statt 59,99 Euro. Bei 681 reduzierten Spielen und DLCs ist für jeden Geschmack etwas dabei.

