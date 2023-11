Black Friday bei tink: Dieses günstige Gadget macht Lampen & Geräte smart

Bei tink gibt es rund um den Black Friday wirklich für jeden ein passendes Angebot: von einer smarten Türklingel, über ein Fußbodenheizungs-Set bis hin zu coolen Gadgets wie diesen smarten Steckdosen. Hiermit machst du nämlich selbst alte Lampen und Geräte smart. Gleichzeitig steuerst du die Geräte auch unterwegs und hast ebenso deinen Stromverbrauch stets im Blick. Und das Beste: Bei tink sparst du jetzt gewaltig. Ein Viererpack der Shelly WLAN– und Bluetooth-Stecker kostet rund um den Black Friday nämlich nur noch unschlagbare 67,95 Euro. Wir stellen dir das Produkt genauer vor.

Smarte Funktionen für jedes Gerät: Dieses Gadget lohnt sich

Doch wie genau funktioniert das Ganze überhaupt? Das coole Gadget kann zunächst kinderleicht eingerichtet werden und ist in nur wenigen Minuten einsatzbereit. Einfach einstecken, per WLAN oder Bluetooth mit der Shelly-App auf dem Smartphone einrichten und schon geht’s los. Anschließend kannst du selbst uralte Geräte smart steuern: von normalen Lampen, über Wasserkocher und Kaffeemaschinen bis hin zur festlichen Weihnachtsbeleuchtung im Dezember.

Besonders cool sind dabei auch die zeitlich begrenzten Aktivitätsphasen und Szenarien. Hiermit kannst du die einzelnen Steckdosen so einstellen, dass sie sich zu bestimmten Uhrzeiten automatisch einschalten. So musst du morgens beispielsweise nicht lange auf deinen Kaffee warten und startest noch komfortabler in den Tag. Über die App hast du dabei natürlich auch unterwegs stets die volle Kontrolle über das Gadget. In Kombination mit einem Hub und anderen smarten Geräten wie einem Bewegungssensor kannst du die Funktionen übrigens nochmal erweitern und etwa per Sprachsteuerung auf die Steckdosen zugreifen.

Über das LED-Licht kannst du dir den Stromverbrauch anzeigen lassen

Ein weiterer cooler Nutzen dreht sich rund um den Stromverbrauch. Diesen kannst du über die App nämlich ebenfalls überwachen und so genau nachvollziehen, welches Gerät eventuell ein Stromfresser ist. Per LED-Licht wird dir auf Wunsch auch der aktuelle Stromverbrauch über verschiedene Farben angezeigt.

Und das Beste: Bei tink kommst du aktuell deutlich günstiger an das coole Gadget. Gleich vier Stück der sogenannten Shelly Plus Plug S kosten rund um den Black Friday nur noch 67,95 Euro. Zum Vergleich: Im Netz kostet eine einzelne smarte Steckdose des Herstellers momentan knapp 23 Euro oder mehr. Ein Viererpack gibt’s bei anderen Anbietern ebenfalls nicht unter 80 Euro. Du sparst bei tink also ordentlich. Zudem wird hier vollkommen versandkostenfrei geliefert.

Black Friday bei tink: Viele weitere Deals zu entdecken

Neben den smarten Steckdosen von Shelly gibt’s selbstverständlich noch viele weitere spannende Angebote rund um den Black Friday zu entdecken. Für mehr Sicherheit kannst du dir beispielsweise ein smartes Außenkameraset samt Amazon Echo Show 8 für 154,95 Euro holen. Ein cooles Heiz-Set mit einer Basis, zwei Heizkörperthermostaten und dem Amazon Echo Dot Smart Speaker kostet dich hingegen unschlagbar günstige 89,95 Euro. Für einen Überblick über alle Black Friday Deals bei tink lohnt sich daher definitiv ein Blick auf die Aktionsseite.