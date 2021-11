Black Friday bei eBay: Diese 3 Top-Angebote gibt es nur für kurze Zeit

Unter anderem bietet eBay-Händler xenudo (zertifizierter Händler) einen Sodastream Wassersprudler inklusive CO2-Zylinder und Glaskaraffe günstig an. Außerdem gibt’s einen Akkustaubsauger von Hoover für unter 90 Euro und damit 67 Prozent günstiger. Einen Top-QLED-TV von Samsung mit vielen coolen Funktionen gibt es jetzt ganze 37 Prozent günstiger.

Wassersprudeln leicht gemacht: Sodastream-Set für unter 65 Euro

Du liebst Sprudelwasser? Dann bietet dir eBay mit dem Sodastream Crystal 2.0 Titan Wassersprudler ein starkes Angebot. Denn im Black-Friday-Sale bekommst du den Sprudler mit einem CO2-Zylinder und einer edlen Glaskaraffe für nur 64,99 Euro. Damit sparst du dir in Zukunft das lästige Schleppen von Wasserkästen – und sprudelst dir dein Wasser stattdessen selber auf. Du wählst dabei selber aus, ob mild, medium oder spritzig.

Der Wassersprudler kommt mit einer Farbkombination aus Schwarz und Silber in einem modernen Design und wird sicher in so manch einer Küche zu einem Blickfang. Hinzu bekommst du die schicke Glaskaraffe, in der du dein Mineralwasser spritzig aufsprudeln kannst. Auf dem Tisch macht sie sich auch gut und ist eine schöne Alternative zu Plastikflaschen aus dem Supermarkt.

Akkustaubsauger im eBay-Angebot – 67 Prozent reduziert

Ein weiteres Top-Angebot zum Black-Friday-Wochenende bekommst du mit dem Akkustaubsauger Hoover HF122GPT. Dieser ist bei eBay mit einem Preis von 89,90 Euro 67 Prozent günstiger (im Vergleich zur UVP) und damit im Wettrennen mit anderen Anbietern der aktuell günstigste Gesamtpreis. Der kabellose Hoover-Staubsauger lässt sich einerseits am Stab für Böden und Ecken an der Decke nutzen. Andererseits kannst du ihn auch praktisch als Handgerät für Möbel, Auto und Co. flexibel einsetzen.

Der Akku-Haushaltshelfer bietet dir eine hohe Akkulaufzeit von bis zu 40 Minuten und ermöglicht dir dadurch die Reinigung deiner Wohnung in einem Rutsch. Hinzu bekommst du praktisches Zubehör, wie eine Wandhalterung oder eine Miniturbodüse für hartnäckigen Schmutz.

Samsung QLED-TV auch noch nach Black Friday im Sale

Und Top-Angebot Nummer 3 bei eBay zum Black Friday ist: der Samsung QLED-TV GQ50Q72AAUXZG mit einer Bildschirmdiagonale von 50 Zoll und 4K. Der Smart-TV bietet dir zahlreiche Features: Dank Quantum HDR liefert der Fernseher einen besonders hohen Kontrast mit tiefem Schwarz und realistischen Farben. Dazu ist hier ein Quantum Prozessor 4K verbaut, der mithilfe einer KI unter anderem das Bild und den Klang verbessert.

Die Quantum Dot Technologie sorgt darüber hinaus für satte Farben auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Außerdem cool: Der TV passt Helligkeit und Sound an die jeweilige Umgebung an und optimiert so das Heimkinoerlebnis. Aktuell bekommst du den Smart-TV bei eBay 37 Prozent günstiger für nur 599 Euro.

Im Angebot sind bei eBay noch viele weitere Produkte von Top-Marken um bis zu 50 Prozent reduziert. Hier lohnt es sich daher in jedem Fall einen Blick darauf zu werfen. Doch beachte: Die Angebote sind nur noch bis einschließlich Montag, den 29. November gültig – also solltest du am besten gleich zuschlagen!