Bis zu 82 Prozent Rabatt: Dieser Shop startet großen Abverkauf von smarter Technik

Noch bis zum 8. August lockt tink mit vielen Angeboten rund um Smart Home und Smart Garden. Dabei finden sich teils starke Rabatte für Produkte hochwertiger Marken. Darunter Philips Hue, Google Nest, tado° und viele mehr. Auch Powerstations und Solarpanels sind im Preis gesenkt. Wir schauen rein.

Worx Mähroboter 36 Prozent günstiger + Extra-Rabatt

Im tink Summer Sale gibt es mit dem Worx Landroid S300 einen hochwertigen Mähroboter im Angebot. Hier ist außerdem ein Worx Landroid ACS Modul dabei, mit dessen Hilfe er Hindernisse problemlos umfährt. Normalerweise ist der Mähroboter mit einem UVP von 918 Euro ausgeschrieben – jetzt kostet er aber dank 36 Prozent Rabatt nur noch 579 Euro. Und du kannst sogar noch zusätzlich sparen, wenn du im Bestellprozess den Code „WORX30“ eingibst. Dann werden noch einmal 30 Euro von der Rechnung abgezogen.

Der Worx Mähroboter nimmt dir einen großen Teil der Gartenarbeit ab. Grenze einfach die Bereiche ein, die gemäht werden sollen und welche der Rasenmäher auslassen soll. Steuern lässt er sich via App oder per Sprachbefehl. Der Worx Landroid S300 ist bestens geeignet für Gärten mit einer Fläche von bis zu 300 m2.

tado° Starter Kit für eine smarte Heizung im Sale

Interessant ist auch ein Blick auf das Starter-Set mit smarten Heizkörper-Thermostaten „tado° BASIC Smartes Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+“. Hier sind vier Thermostate mit dabei, mit denen du deine Heizkörper ausrüsten kannst. Auch eine Bridge als Steuerzentrale ist mit dabei. Statt knapp 330 Euro (UVP) musst du hierfür jetzt nur noch 199,95 Euro zahlen und damit 39 Prozent weniger als der UVP.

Gut zu wissen: Für die Installation muss kein Handwerker kommen, der Umbau geht schnell per Hand – selbst für Laien. Mithilfe von intelligenten Zeitplänen oder der „Fenster-Offen-Erkennung“ lässt sich zudem eine Menge Energie sparen. Denn dadurch wird in deiner Abwesenheit oder in der Nacht beispielsweise wenig bis gar nicht geheizt. Und wenn du die Fenster öffnest, geht die Heizung automatisch aus.

Powerstation für unter 230 Euro und mehr Smart-Home-Deals

Mehr Unabhängigkeit auf Reisen oder zu Hause kann dir zudem die Anker Powerstation 521 ermöglichen. Diese bietet dir eine Kapazität von 256Wh und verfügt über fünf Anschlüsse. Hierüber lassen sich etwa Smartphone, Ventilator oder Mini-Kühlschrank gleichzeitig anschließen. So bist du sowohl beim Camping als auch im Falle eines Stromausfalls stets mit Energie versorgt. Statt 369,99 Euro kostet die Powerstation im Summer Sale nur noch 229 Euro und ist damit 38 Prozent reduziert.

Weitere interessante Angebote der Rabatt-Aktion bei tink: