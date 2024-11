Bis zu 65 Prozent Rabatt: Black-Friday-Angebote bei MediaMarkt starten schon heute

Während die Black Week schon einige Tage läuft, geht es jetzt so richtig los. MediaMarkt hat bei einigen Produkten nochmal ordentlich an der Preisschraube gedreht. Dadurch sparst du jetzt über sämtliche Kategorien hinweg. Sowohl im Bereich Entertainment, als auch Haushalt, Küche oder Spielwaren. Das sind unsere Favoriten der Aktion, die noch bis Montagmorgen (2.12. um 8:59 Uhr) läuft.

Lego, Dyson und Ninja: Diese Black Friday Deals bei MediaMarkt haben es in sich

Starten wir mit einem Top-Deal von Lego. Der motorisierte Leuchtturm „Lego Ideas 21335“ ist gerade 90 Euro reduziert und kostet so nur noch 209,99 Euro – der Versand ist kostenfrei. Im Karton ist ein Bausatz mit über 2.000 Teilen enthalten, der für viele Stunden Bauspaß sorgt. Hier baust du einen mehrstöckigen Leuchtturm zusammen, der sogar mit einem motorisierten rotierenden Leuchtfeuer sowie einem glühenden Kamin im Häuschen am Fuße des Leuchtturms ausgestattet ist.

Außerdem stark ist das Angebot zum Dyson V8 Advanced Akkusauger. Für 259 Euro – und damit 35 Prozent günstiger – holst du dir jetzt einen echten Dyson ins Haus. Dabei profitierst du von 425 Watt Saugkraft, bis zu 40 Minuten Laufzeit sowie praktischem Zubehör für die Reinigung von Möbeln und Co. Die Bodenbürste ist dabei so entwickelt worden, dass sich (Tier-)haare kaum noch verheddern können.

Weiterhin lohnt sich ein Blick auf die Air Fryer Max Heißluftfritteuse von Ninja. Der Air Fryer mit 6,2 L Volumen ist gerade für 89 Euro erhältlich und hilft dir dabei, gesunde und knusprige Speisen zuzubereiten – ohne viel Energie zu verschwenden. Hiermit lässt sich aber nicht nur mit Heißluft frittieren, sondern du kannst mit dessen Hilfe etwa auch braten, backen oder dörren.

Polaroid-Kamera, LG OLED-TV und viele weitere Angebote

Darüber hinaus holst du dir mit der Polaroid Go (Gen. 2) Sofortbild-Kamera etwas Retro-Feeling nach Hause. Hiermit knipst du auf der bevorstehenden Weihnachtsfeier oder an Silvester coole Bilder und druckst sie direkt aus. So hast du lustige Erinnerungen, die du direkt deinen Gästen schenken oder an eine Wäscheleine zur Dekoration hängen kannst. Mit diversen Farbfiltern kreierst du zudem auf Wunsch einen besonderen Look deiner Fotos. Dank über 30 Prozent Rabatt zahlst du jetzt nur noch 60 Euro.

Extrem günstig kommst du jetzt außerdem an den Smart Speaker Amazon Echo Pop. Statt rund 55 Euro zahlst du jetzt nur noch 19,99 Euro – das entspricht 63 Prozent Rabatt. Lass hiermit beim Kochen per Sprachbefehl Musik abspielen, frag nach dem Wetter oder nutze die vielseitigen weiteren Funktionen eines smarten Lautsprechers. Mehr über den Speaker erfährst du in unserem Testbericht.

Lass dir aber auch die anderen Angebote von MediaMarkt am Black Friday Wochenende nicht entgehen. So kommst du etwa schon für unter 800 Euro an einen LG OLED-TV, sicherst dir Apple AirTags günstig oder eine Nintendo Switch OLED im Bundle mit Super Mario Bros. Wonder. Einen Überblick über einige coole Angebote findest du hier: