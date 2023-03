Bis zu 57 Prozent günstiger: Smarte Heizthermostate, Mähroboter und Co. im Sale

Viele smarte Produkte machen dir das Leben leichter, da sie dir einfach Zeit und Arbeit sparen. Andere wiederum erhöhen die Sicherheit in den eigenen vier Wänden oder reduzieren auf lange Sicht deinen Stromverbrauch. Beim Shop für smarte Produkte, tink, sind jetzt einige Geräte bekannter Marken deutlich günstiger zu haben. Wir schauen uns die besten Deals an.

Smarte Heizkörperthermostate im Starter Kit über 160 Euro günstiger

Eine wirklich sinnvolle Anschaffung sind smarte Heizkörperthermostate. Denn hiermit regulierst du deine Temperatur viel genauer als mit herkömmlichen Thermostaten und kannst durch automatisierte Zeitpläne wertvolle Energie einsparen. Dadurch tust du nicht nur der Umwelt einen Gefallen, sondern schonst auch deinen Geldbeutel. Mit dem Starter Kit V3+ der Firma tado° rüstest du bis zu fünf Heizkörper auf und machst sie smart. Mit im Paket enthalten ist auch eine Bridge zur Steuerung aller verknüpften Geräte.

Das tado°-Set bietet mit der Raumluft Komfort Funktion noch ein weiteres hilfreiches Feature. So zeigt sie dir neben der Temperatur auch die Luftfeuchtigkeit sowie Pollenflugzeiten an. Dadurch kannst du Schimmel zu Hause verhindern und den besten Zeitpunkt zum Lüften finden – ganz ohne allergische Reaktionen. Aktuell ist das Set 34 Prozent reduziert und somit für 309,95 statt knapp 470 Euro zu haben.

Mähroboter 36 Prozent reduziert

Da so langsam der Frühling naht und mit ihm auch Blüten, Blätter und Wiesen sprießen, lohnt sich für so manch einen der Kauf eines Mähroboters. Bei tink gibt’s jetzt mit dem Worx Landroid S300 einen hochwertigen Mähroboter inklusive Garage im Angebot für 549 statt 858 Euro und damit 36 Prozent günstiger. Der Roboter ist bestens für mittelgroße Gärten geeignet und mäht dank AIA Technik auch enge und verwinkelte Bereiche. Hierfür lassen sich zudem praktische Mähpläne erstellen, nach denen sich der Roboter eigenständig auf den Weg macht, um deine Grashalme in Vorgarten und Hinterhof zu stutzen. Die mitgelieferte Garage bietet dem Mähroboter zudem Schutz vor jedem Wetter.

Alternativ ist mit dem Husqvarna Automower 405X (Modell 2022) auch ein Premium-Modell um rund 350 Euro von 2.149 auf 1.799,95 Euro reduziert. Gibst du im Bestellvorgang den Code HUSQVARNA100 ein, drückst du den Preis noch einmal um 100 Euro.

