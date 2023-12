Bis zu 56 Prozent Rabatt: Aldi verramscht Infrarotheizungen und Elektrokamine

Infrarotheizungen erzeugen schnell Wärme und heizen nicht die Luft auf, sondern die Körper und Oberflächen in einem Raum. Außerdem lassen sie sich flexibel in bestimmten Bereichen einsetzen, um etwa bei der morgendlichen Körperpflege im Badezimmer nicht zu frieren. Außerdem gelten sie als besonders energieeffizient, da sie die zugeführte Energie fast vollständig in Wärme umwandeln. Elektrokamine bieten hingegen dank Flammeneffekten eine schöne Atmosphäre und können bei Bedarf ebenfalls als Wärmequelle genutzt werden.

Sparsam und flexibel: Infrarotheizungen können auch punktuell heizen

Bei Aldi gibt es jetzt eine Infrarotheizung mit 700 W Leistung und einer Größe von 60 × 90 Zentimetern 56 Prozent günstiger, wodurch sie nur noch 129 statt 299 Euro (UVP) kostet. Sie lässt sich leicht an Wand oder Decke installieren und liefert unmittelbar Wärme via Steckdose. Praktisch: Die Heizung ist nach IP44 spritzwassergeschützt und somit in Außenbereichen einsetzbar. Sie ist komplett weiß und damit ziemlich unscheinbar.

Möchtest du stattdessen eine edlere Optik, gibt es bei Aldi derzeit auch eine Infrarot-Wandheizung aus Naturstein. Sie bietet 800 W und ist für Räume mit bis zu 25 Quadratmeter Fläche geeignet. So kannst du etwa auch deinem Wohnzimmer einen schicken Look verpassen und es gleichzeitig aufwärmen. Cool ist auch die Offene-Fenster-Erkennung, die die Heizung herunterregelt, sobald ein offenes Fenster erkannt wurde. Statt 489 Euro kostet sie jetzt nur noch 229 Euro und ist somit immer noch starke 53 Prozent heruntergesetzt.

Elektrokamine mit lebendigem Flammeneffekt

Deutlich auffälliger sind die beiden Elektrokamine „Agnes“ und „Finn“ im Angebot bei Aldi. Agnes ist ein moderner Elektrokamin in Schwarz, der sich wahlweise in die Wand einbauen lässt oder frei auf Boden oder Regal stehen kann. Er erzeugt ein gemütliches Kaminfeuer mit loderndem 3D-Flammeneffekt. An kalten Tagen kannst du deinem Wohnzimmer damit zusätzlich mit bis zu 1.800 W ordentlich einheizen – an Sommerabenden kannst du hingegen auch nur den optischen Effekt mit deinen Freunden oder deiner Familie genießen.

Klassischer ist das Modell „Finn“. Der Elektrokamin ist in einen weißen Rahmen eingefasst und erzeugt ebenfalls einen atmosphärischen Kaminfeuer-Effekt mit einer realistischen Darstellung von Holz, Glut und 3D-Flammen. An kalten Tagen sorgst du außerdem mit bis zu 2.000 W Leistung für eine warme Luft im Wohnzimmer. Flammen, Temperatur, Timer und mehr lassen sich zudem per Fernbedienung bequem vom Sofa aus steuern. Finn kostet bei Aldi momentan nur noch 239 statt 269,99 Euro und ist somit über 30 Euro rabattiert.

Jetzt weiterlesen Infrarot-Heizung: Vergessene Alternative zur Wärmepumpe?