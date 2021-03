Die Berechnung der Rabatte ist simpel: Wenn du einen zweiten oder dritten Tarif bei O₂ abschließt, wird dieser günstiger – je mehr es werden, umso größer wird die Ersparnis des einzelnen. So kannst du bei einem bestehenden Handy-Tarif bis zu 50 Prozent monatlich sparen, wenn du einen weiteren Handy-Tarif bei O₂ abschließt. Ergänzt du deinen bestehenden Handy-Tarif durch einen my Home DSL-Tarif, so kannst du bis zu 10 Euro im Monat sparen. Und kombinierst du deinen Handy-Tarif mit einem Daten-Tarif für Tablet, Surfstick oder Ähnliches, dann sparst du monatlich bis zu 5 Euro.

o2-Free-Unlimited-Tarife für mehr Freiheit

Es lohnt sich, einen besonderen Blick auf die O₂-Free-Unlimited-Tarife zu werfen. Was ist das Besondere an den Mobilfunk-Tarifen? Bislang musstest du dich bei den meisten Tarifen für ein bestimmtes Datenvolumen entscheiden. Waren deine 3 oder vielleicht 5 Gigabyte aufgebraucht, dann wurde entweder deine Internet-Geschwindigkeit gedrosselt – oder du musstest mehr hinzubuchen. Mit den Free-Unlimited-Tarifen hast du dieses Problem nicht mehr. Denn: Hier erhältst du unbegrenztes Datenvolumen. So kannst du den ganzen Monat endlos surfen. Einzig und allein die Surf-Geschwindigkeit unterscheidet sich und wird unterschiedlich bepreist. Hier hast du die Wahl zwischen Mobilfunk-Tarifen für Einsteiger, Allrounder oder Experten. Einsteigen kannst du ab 29,99 Euro pro Monat. Auch bei diesem Flat-Tarif gelten die lohnenswerten Kombi-Rabatte.

Gewusst wie: Kombiniere o2-Free-Tarife gekonnt

Nutzt du einen O₂-Free-Tarif fürs Handy und möchtest noch einen weiteren Handy-Tarif bei O₂ abschließen? Dann bekommst du 50 Prozent Rabatt auf jeden weiteren O₂-Free-Tarif – bis zu vier weitere Tarife sind hier mit Rabatt möglich. Buchst du einen Free-Starter-Flex-Tarif hinzu, so erhältst du 20 Euro monatlichen Rabatt. Das ist der Mobilfunk-Tarif mit einem Gigabyte Datenvolumen passend für Kinder. Mit Kombi-Rabatt zahlst du hierfür nur noch knapp 5 Euro im Monat. Hast du bereits einen Internet- oder Festnetz-Tarif von O₂, erhältst du beim Abschluss eines zusätzlichen Handy-Tarifs ebenfalls 50 Prozent Rabatt. Denselben Preis-Vorteil kannst du auch bei diversen älteren Tarifen fürs Handy oder Internet abstauben.

Nehmen wir einmal an, du schließt einen O₂ Free S Tarif (19,99 Euro monatl. und Anschlusspreis von 39,99 Euro) mit 3 Gigabyte Datenvolumen ab. Buchst du beispielsweise noch einen O₂ Free Unlimited Basic mit unbegrenztem Datenvolumen hinzu, so erhältst du auf diesen 50 Prozent Rabatt. Statt normalerweise 29,99 Euro, zahlst du für den zweiten Tarif jetzt nur noch 14,99 Euro im Monat. Nicht schlecht, oder? Und das Beste daran: Die Kombi-Vergünstigung kannst du für bis zu vier Tarife erhalten.

Mit der neuen Option O₂ Select & Stream gibt es noch weitere Preisvorteile für einige O₂-Tarife. Was du hier genau erwarten kannst, zeigen wir dir im entsprechenden Erklär-Artikel zum neuen O₂-Programm.

Kombi-Tarife: Das solltest du beachten

Die Kombi-Rabatte von O₂ können sich für viele lohnen. Doch beachte, dass du einen Rabatt nur bei Vertragsabschluss bekommst – oder wenn du einen Vertrag verlängerst. Du erhältst also keinen Rabatt im Nachgang, wenn du bereits mehrere Tarife abgeschlossen hattest. Außerdem interessant: Senioren und junge Nutzer haben bei Abschluss die Wahl zwischen einem 60-Plus- und Junge-Leute-Vorteil oder einem Kombi-Vorteil. Beide Rabatte lassen sich allerdings nicht kombinieren. Der erste abgeschlossene Tarif kann vom Einzel-Rabatt profitieren – Junge Leute oder 60-Plus – und der zweite wird dann „nur“ noch durch den Kombi-Rabatt verbessert.

