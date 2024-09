Bis zu 49 Prozent Rabatt: MediaMarkt schmeißt Miele und Siemens raus

Eine gute Waschmaschine ist essenziell. Als Familie kommt man zudem kaum ohne einen Trockner aus. Aber auch für Singles und Paare ist im Winter oder an Schlecht-Wetter-Tagen ein Trockner eine echte Hilfe. Beide Geräte von den beliebten Marke Miele und Siemens sind gerade bei MediaMarkt heruntergesetzt. Wir schauen uns die Angebote genauer an.

Siemens Waschmaschine fast zum halben Preis

Starten wir mit der Waschmaschine (WM14UR5EM2 iQ500) von Siemens. MediaMarkt reduziert sie gerade um 49 Prozent und will so nur noch 615 statt ursprünglich 1.219 Euro (UVP) für das Haushaltsgerät. Das ist ein top Preis, denn günstiger ist derzeit kein anderer Anbieter (siehe Preisvergleich) – und das trotz zusätzlichen Versandkosten in Höhe von 29,90 Euro.

Die Waschmaschine hat ein Füllvolumen von 9 Kilogramm und ist so auch für Familien perfekt. Darüber hinaus ist sie WLAN-fähig, wodurch du sogar von unterwegs oder von der Couch aus die Einstellungen und den Fortschritt beobachten kannst. Ist die Wäsche durchgelaufen, erhältst du bei Bedarf eine Benachrichtigung. Hast du einmal keine Zeit, helfen außerdem die Programme super15′ und super30′, die deine Wäsche in gerade einmal 15 bis 30 Minuten wäscht. Aber auch der Energieverbrauch der Maschine ist top, denn sie ist mit dem Energielabel A (A bis G) ausgestattet und somit besonders umweltfreundlich.

Miele Trockner 150 Euro rabattiert

Dazu ist gerade der Miele „TWC660WP 125 Edition“ Wärmepumpentrockner T1 reduziert. 13 Prozent Rabatt klingen zwar nicht viel, tatsächlich entsteht dadurch aber ein Preisnachlass von 150 Euro. Dadurch stehen am Ende noch 949 Euro auf der Rechnung (plus Versand). Auch das ist der aktuelle Bestpreis, wie der Preisvergleich zeigt.

Der Trockner von Miele bietet 8 Kilogramm Füllvolumen und ist für alles geeignet, was bei 40 Grad waschbar ist. Hier bekommst du vor allem hohe Qualität – die Maschine ist nämlich auf 20 Jahre Lebensdauer getestet. Aber nicht nur der Trockner selbst ist langlebig, er sorgt dank Schontrommel ebenso dafür, dass deine Wäsche geschützt wird und lange tragbar bleibt. Denn Abnutzung und Falten sollen hier weitestgehend verhindert werden. Und auch der Trockner lässt sich per App steuern und überwachen. Dazu ist das Haushaltsgerät nach A+++-Zertifizierung (A+++ bis D) ebenfalls verhältnismäßig umweltfreundlich.