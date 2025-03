Wenn die Temperaturen steigen und die Sonne sich wieder regelmäßig zeigt, will man die Zeit eigentlich nicht beim Putzen oder Rasenmähen verbringen. Da kommen die Frühlingsangebote von Dreame wie gerufen: Du kommst jetzt nämlich mit Rabatten von bis zu 300 Euro an Mäh- oder Saugroboter ran, die den Frühjahrsputz für dich erledigen. Hier kommen unsere Favoriten der Aktion.

Schon ab unter 250 Euro: Saugroboter im Preissturz

Wir starten mit zwei ziemlich guten Saugroboter-Angeboten. Der Dreame D10 Plus Gen 2 ist mit 299 Euro ein Modell, welches sich selbst für den schmaleren Geldbeutel gut eignet. Der aktuelle Frühlingsrabatt über 50 Euro drückt den Preis jetzt sogar auf 249 Euro, wodurch der Roboter nur noch attraktiver wird.

Für dein Geld bekommst du einen Saug- und Wischroboter mit einer Leistung von 6.000 Pa. Dank vier anpassbaren Saugstufen beseitigt er mühelos Schmutz und auch Tierhaare. Beim Wischen stehen dir drei verschiedene Wasserdurchflussstufen zur Verfügung, die du individuell an den Boden und den Grad der Verschmutzung anpassen kannst. Mit einer Laufzeit von bis zu 285 Minuten schafft der D10 Plus Gen 2 dabei selbst größere Flächen am Stück. Nach der Reinigung fährt er selbstständig zurück in seine Station. Wenn du noch mehr über den Roboter erfahren möchtest, wirf doch einen Blick in unser Datenblatt.

Falls es etwas mehr Leistung sein darf, bietet Dreame den L40 Ultra jetzt mit einem Rabatt von satten 250 Euro an. Statt 999 Euro kostet dich der Roboter jetzt nur noch 749 Euro. Dieses Gerät glänzt mit 11.000 Pa und einer Akkulaufzeit von 194 Minuten. Die ausfahrbare Seitenbürste ermöglicht eine gründliche Reinigung an Kanten oder in Ecken. Auch dieser Roboter kommt mit einer Basisstation daher. Darin entleert er seinen Staubbehälter und wäscht seinen Wischmopp mit bis zu 65 Grad heißem Wasser. Du steuerst ihn entweder über die Dreamehome-App oder per Sprachbefehl. Weitere Details zum Roboter findest du im Datenblatt.

Dreame Mähroboter mit 300 Euro Rabatt

Wer das Non-Plus-Ultra in Sachen Mähroboter sucht, sollte mal einen Blick auf den Dreame A2 werfen. Dieser navigiert dank 3D-Ultra-Sensorsystem mit KI-Kamera zielsicher durch deinen Garten. Hindernisse wie Gartenmöbel oder Haustiere umschifft er dabei gekonnt. Innerhalb von 24 Stunden schafft er eine Fläche von 2.000 m², weshalb er sich auch hervorragend für größere Gärten eignet. Er kann zwei unterschiedliche Karten speichern, die du nochmals in mehrere Bereiche einteilen kannst. Dadurch lassen sich also ebenso getrennte Rasenflächen mähen.

Der Dreame A2 kostet dich im Rahmen des Frühlings-Sales jetzt 2.499 Euro. Damit ist er ganze 300 Euro günstiger als außerhalb der Aktion. Zugegeben ist er für diesen Preis zwar nicht die günstigste Wahl, allerdings bekommst du hier auch ein echtes High-End-Modell, welches dir das Rasenmähen vollständig abnimmt.

Dreame A2 Mähroboter mit 300 Euro Rabatt

Weitere Dreame-Angebote, die einen Blick wert sind

Neben unseren Highlights gibt es derzeit aber noch einige weitere spannende Dreame-Produkte bei Amazon günstiger. Der X50 Ultra ist beispielsweise ein Premium-Saugroboter-Tipp, der im Rahmen der Amazon Frühlingsdeals um 200 Euro im Preis gefallen ist. Und auch andere Saugroboter Modelle der 50er-Serie (L50 Pro Ultra & X40 Ultra Complete) sind einen Blick wert. Gleichzeitig gibt es mit dem H15 Pro ebenso einen Nass-Trocken-Sauger der Marke im digitalen Schaufenster, mit über 100 Euro Rabatt.



Wenn du durch weitere Angebote stöbern möchtest, schau mal bei Dreame vorbei. Du kannst hier außerdem an einem Glücksrad drehen und spannende Rabatte gewinnen. Ein Blick auf die Aktionsseite lohnt sich also auf jeden Fall.