Bis zu 300 Euro geschenkt: Vodafone erhöht Prämien erneut

Wer seinen Freunden einen Vodafone-Tarif empfehlen möchte, kann dafür aktuell bis zu 300 Euro kassieren – und das, ohne selbst auch nur einen einzigen Cent ausgeben zu müssen. Die „Freunde werben“-Aktion von Vodafone wurde bis zum 31. Januar 2024 nämlich erneut aufgestockt und liefert dir dadurch noch höhere Prämien. Wie das Ganze funktioniert und welche Tarife sich dabei besonders lohnen, erfährst du hier.

Freunde werben Freunde – So funktioniert die Vodafone Spar-Aktion

Die Prämien-Aktion von Vodafone wurde erneut aufgestockt. Wenn du ein spannendes Angebot des Internet- und Mobilfunk-Anbieters findest und du dieses erfolgreich weiterempfiehlst, kannst du jetzt sogar bis zu 300 Euro als Prämie bekommen. Dabei entscheidest du selbst, ob du das Geld komplett selbst einsacken oder verschenken möchtest. Du kannst die Prämie darüber hinaus auch fair mit deinem Freund oder deiner Freundin zur Hälfte teilen. Wofür du dich entscheidest, bleibt komplett dir überlassen.

Die genaue Höhe der Prämie ist abhängig von dem Tarif, den du weiterempfiehlst. So gibt es etwa für Mobilfunkverträge maximal 265 Euro. Wer richtig abkassieren möchte, sollte jedoch einen Kabel-Tarif weiterempfehlen. Hier hat Vodafone die Prämie nämlich bis zum 31. Januar 2024 auf satte 300 Euro angehoben! Wenn du deinen Freunden die Kabel-Verträge besonders schmackhaft machen möchtest, solltest du zusätzlich auf den Wechselvorteil hinweisen. Vodafone berechnet nämlich bis zu 12 Monate lang keinen Basispreis für einen neuen Kabel-Internet-Anschluss, solange man noch für den alten zahlt.

Ebenfalls cool: Wenn du innerhalb von sechs Monaten mehrere erfolgreiche Empfehlungen über ein und denselben Link schaffst, gilt dies als Mehrfach-Empfehlung und du kassierst einen weiteren Cash-Bonus on top. Es lohnt sich also ungemein, gleich mehrere Freunde auf die tollen Angebote von Vodafone hinzuweisen. Das Ganze läuft dabei übrigens in Kooperation mit Vodafone über den Anbieter Tellja. Für einen detaillierten Überblick darüber, wie das Prämien-Programm funktioniert, lohnt sich ein Blick auf diese Seite.

→ Jetzt Freunde werben und tolle Prämien kassieren

Um jemanden zu werben, musst du übrigens nicht einmal Vodafone-Kunde sein. Wenn du also hier bei inside digital oder sonst im Netz ein cooles Vodafone-Angebot findest, kannst du bereits Prämien abstauben. Dafür wählst du auf der Aktionsseite die jeweilige Produktgruppe aus und klickst auf „Jetzt empfehlen“. Nachdem du deine E-Mail-Adresse eingegeben hast, bekommst du einen Empfehlungslink zur Verfügung gestellt, den du weiterleiten kannst. Jetzt musst du nur noch hoffen, dass es zum Vertragsabschluss kommt – und schon gibt’s die Prämie. Falls du direkt ein passendes Angebot zum Empfehlen suchst, können wir dir beispielsweise die Kabel-Internet-Tarife für junge Leute und Studenten empfehlen. Hier gibt’s nämlich ohnehin noch einen Gutschein im Wert von bis zu 100 Euro on top.