Bis zu 30 Prozent Rabatt auf alle Tarife: Bei Vodafone gibt’s jetzt schon Oster-Geschenke

Bis zum 31. Mai erhältst du 20 Prozent Rabatt auf Vodafone Red- und 30 Prozent Rabatt auf Young-Tarife. Dazu gibst du den Code „GIGA“ im Bestellvorgang ein – und bekommst die Mobilfunktarife so deutlich vergünstigt. Das sind die Details der Aktion.

Vodafone-Tarife mit 4 bis 40 Gigabyte – deine Lieblings-Apps nutzt du unbegrenzt

Werfen wir zunächst einen Blick auf den Vodafone Red-Tarif. Hier gibt’s aktuell 20 Prozent Rabatt bei einer Laufzeit von 24 Monaten. Hierbei kannst du zwischen den Tarifen Red XS, S, M und L wählen. Diese unterscheiden sich jeweils in ihrem verfügbaren Datenvolumen. Der Reihe nach stehen dir hier je 4, 10, 20 oder 40 Gigabyte Datenvolumen zur Auswahl. Wie du dir denken kannst, steigen die Kosten bei einer größeren Datenmenge. Konkret sparst du mit dem Rabatt zum Beispiel beim Red XS mit 4 Gigabyte sechs Euro im Monat – und kommst so auf monatliche Kosten in Höhe von 23,99 Euro. Für den Tarif Red S mit 10 Gigabyte liegst du nach Abzug des Rabatts bei monatlich 31,99 Euro.

Besonders cool: Du kannst dir bei Vodafone kostenfrei eine Daten-Flat hinzubuchen, mit der du bestimmte Apps von deinem Datenverbrauch ausklammerst. Was das genau bedeutet? Entscheidest du dich zum Beispiel für den Red S-Tarif, kannst du zusätzlich kostenfrei einen Video-Pass dazu wählen. Dadurch schaust du unbegrenzt Filme, Serien und andere Sendungen auf Netflix, Amazon Prime, Sky Go und mehr – ohne, dass sich dein Datenvolumen aufbraucht. Alternativ kannst du auch Chat-Apps, Social-Media-Apps oder Musik-Apps aus dem Datenverbrauch ausschließen und diese dadurch unbegrenzt nutzen. Übrigens: Die Daten-Flat lässt sich einmal im Monat kostenfrei mit einer anderen tauschen. Mehr zu Vodafone Pass erfährst du in diesem Artikel.

Beim Young-Tarif sparst du noch mehr – aktuell 30 Prozent preiswerter

Bist du unter 28 Jahre alt? Dann kannst du mit dem Vodafone Young-Tarif noch mehr sparen. Hier wählst du zwischen 10, 25 und 50 Gigabyte – oder unbegrenztem Datenvolumen. Die Young-Tarife sind ohnehin bereits kostengünstiger als die regulären Red-Tarife, hinzu kommen nun weitere 30 Prozent Rabatt. Entscheidest du dich zum Beispiel für den Young S-Tarif mit 10 Gigabyte, so zahlst du dafür nur noch knapp 17,50 Euro im Monat. Und auch hier kannst du eine kostenlose Daten-Flat für Chat-, Social-Media-, Musik- oder Video-Apps hinzufügen. Kleiner Tipp: Da Videos und Filme am meisten Daten verbrauchen, lässt sich mit einer Daten-Flat für Videos am meisten herausholen.

Bei Vodafone kannst du deinen Mobilfunktarif auch in Verbindung mit einem Smartphone bestellen. Wichtig: Der Rabatt gilt hierbei nur für die Grundgebühr des Tarifs – die Smartphone-Zuzahlung bleibt die gleiche. Außerdem musst du beim Bestellvorgang den Code „GIGA“ eingeben, um den Rabatt zu erhalten.