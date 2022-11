Bis zu 20 Prozent Rabatt: Dieses Zubehör lädt dein iPhone schneller als jedes andere

Wer ein iPhone besitzt, möchte es bestmöglich schützen und dessen Funktionen voll ausschöpfen. Mit dem passenden iPhone-Zubehör ergänzt du dein iPhone optimal. Wir stellen dir heute fünf Produkte vor, mit denen du dein Mobiltelefon noch besser nutzen kannst als bisher. Mit Coupon-Codes kannst du aktuell beim Kauf außerdem einiges sparen.

Auto-Ladegerät mit Kühlung und Schnellladung: iPhone-Zubehör im Angebot

Für die meisten Autofahrer gehört eine Handyhalterung zur Grundausstattung. Das iPhone-Zubehör ESR HaloLock macht sich die MagSafe-Funktion der iPhone 12– bis 14-Modelle zunutze, wodurch du dein iPhone gleichzeitig auch kabellos aufladen kannst. Hier kommt die patentierte CryoBoost-Technologie zum Einsatz, die laut Hersteller eine schnellere Ladung via Qi ermöglicht, als originale MagSafe-Ladegeräte. Als Beispiel nennt ESR die Aufladung während laufender Navigation. Dabei soll das iPhone (13) in nur 2 Stunden und 40 Minuten aufgeladen sein. Zum Vergleich: Originale MagSafe-Ladegeräte und Produkte von Drittanbietern sollen mindestens 3 Stunden und 50 Minuten benötigen. Möglich macht das eine Kombination aus Handy-Lüfter und wärmeableitenden Komponenten. Als sinnvoller Nebeneffekt hält das HaloLock dein Handy gleichzeitig auch kühl.

Die starken Magnete in der Handyhalterung geben deinem iPhone zudem einen festen Halt und sichern es stabil in Position – im Hoch- oder Querformat. Das HaloLock ist kompatibel mit offiziellen MagSafe-Hüllen sowie ESR HaloLock Hüllen. Nutzen lässt es sich für alle Modelle der iPhone 12-, 13- und 14-Reihe – ausgenommen iPhone 14 Pro. Die Halterung lässt sich in den Lüftungsschlitzen befestigen, wodurch du dein iPhone bei der Fahrt immer im Sichtfeld hast. Normalerweise kostet das Auto-Ladegerät 43,99 Euro, jetzt kannst du jedoch bei Amazon einen Coupon-Code mit 10 Prozent Rabatt aktivieren (kleines Häkchen unterhalb der Preisangabe), wodurch es nur noch rund 39,59 Euro kostet.

3-in-1-Ladestation für kabelloses Laden von iPhone, Apple Watch und AirPods

Auch für zu Hause hat der Hersteller mit dem ESR HaloLock 3-in-1 eine praktische Ladestation im Sortiment, mit der du iPhone (12 und 13), Apple Watch und AirPods gleichzeitig kabellos aufladen kannst. Auch hier kommt die CryoBoost-Technologie zum Einsatz, wodurch dein iPhone auch während der Nutzung kühl bleibt und sich die Ladezeit verkürzt. ESR gibt an, dass beispielsweise ein iPhone 13 in drei Stunden voll aufgeladen sein soll, während du darauf Videos schaust.

Das Ladekabel versteckst du unsichtbar im Sockel der Ladestation, wodurch das HaloLock 3-in-1 zu einem echten Hingucker wird. Außerdem praktisch: Die Station verfügt über einen Lademodus für die Nacht. Drückst du den entsprechenden Knopf, schalten sich Lüfter und Statusleuchten aus – damit du dich ungestört erholen kannst. Regulär kostet das 3-in-1-Ladegerät 81,99 Euro, aktivierst du den Rabatt-Coupon, reduziert sich der Preis noch einmal um 5 Prozent. Unterm Strich zahlst du somit noch 77,89 Euro für die Ladestation.

ESR HaloLock: Dieses iPhone-Zubehör ist Powerbank und Smartphone-Ständer in einem

Ein weiterer Blick lohnt sich auf die „ESR HaloLock Ständer MagSafe Powerbank“ zu werfen. Die ist in Schwarz oder Weiß erhältlich und ist mobiler Akku und Smartphone-Ständer in einem. Sie lässt sich an der Rückseite deines Handys magnetisch andocken und kann so dein iPhone (ab iPhone 12) kabellos aufladen, während du es weiter nutzt. Zudem kannst du hier einen kleinen Aufsteller ausklappen, wodurch du das Smartphone auch hochkant oder im Querformat auf eine Unterlage stellen kannst. Besonders hilfreich, wenn du etwa spontan eine Serie schauen oder per Video chatten möchtest.

Die Powerbank hat eine Kapazität von 10.000 mAh und kann dein iPhone je nach Modell ein bis zweimal aufladen. Ebenfalls praktisch: Du kannst die Powerbank während der Nutzung via USB-C-Kabel aufladen. Regulär kostet die Powerbank 50,69 Euro. Gibst du im Bestellvorgang den Code „ESRYZPB1W“ ein, bekommst du 10 Prozent Rabatt. Dadurch rutscht der Preis noch einmal auf rund 45,60 Euro.

iPhone-Hüllen mit Schutz nach Militärnorm

Zum Schutz deines iPhones ist weiterhin eine Hülle unverzichtbar. Hier hat ESR zwei neue Produkte im Warenlager. Einmal die „ESR Krystec Klare Hülle“ – ein transparentes Case mit Sturzschutz nach Militärnorm. Die Ecken und die Kameras sind zusätzlich verstärkt, sodass dem Handy auch Stürze auf die Kanten und Kameralinsen nichts ausmachen sollen. Hier ist außerdem ein Magnetring eingearbeitet, durch den das iPhone an jedem HaloLock- oder MagSafe-Zubehör sicher hält und problemlos kabellos aufgeladen werden kann. Die Hülle kostet normalerweise 21,99 Euro, jetzt bekommst du aber mit Aktivierung des Rabatt-Coupons (das Häkchen unterhalb der Preisangabe) 20 Prozent Vergünstigung. Auf der Rechnung stehen damit am Ende noch rund 17,60 Euro. Doch Achtung: Das Case ist nur kompatibel mit dem iPhone 14 Plus.

Eine weitere Hülle fürs iPhone 13 und iPhone 14 gibt’s mit der ESR Classic Ständer Hülle mit HaloLock. Die hat grundsätzlich dieselben Features, wie die andere Hülle – bietet jedoch noch ein weiteres Schmankerl. Denn: Um die Kameras herum ist ein ringförmiger Kickstand integriert, mit dem du dein Smartphone im Querformat aufstellen kannst, um bequem Videos zu schauen. Das Case kostet ebenfalls 21,99 Euro – einen Rabatt in Höhe von 5 Prozent bekommst du hierfür aber erst, wenn du gleich zwei ESR-Produkte auf dieser Seite kaufst.