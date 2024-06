Bis zu 100 € sparen: Außergewöhnliche Aktion für Tineco-Haushaltsgeräte gestartet

Die Tausch-Aktion bei Tineco erfordert ein wenig Erklärung, ist anschließend aber wirklich gut. Vom 24. Juni bis zum 20. Juli hast du Zeit teilzunehmen, dann kannst du dir beim Kauf eines Floor One Stretch S6 (zu unserem Test) oder Floor One Switch S7 (zu unserem Test) einen Rabatt von bis zu 100 Euro sichern. So schnappst du dir die Gutschrift.

So funktioniert die Aktion bei Tineco

Im Zeitraum vom 24. Juni bis 20. Juli – während des sogenannten Prime Sales bei Tineco – kannst du einen alten Staubsauger „eintauschen“ und erhältst anschließend eine Gutschrift für den Kauf eines der beiden Aktionsgeräte. Die Marke des Altgeräts ist dabei völlig egal. Einzig der Kaufwert des alten Saugers zählt. Denn hat er zum Kauf 200 Euro oder weniger gekostet, bekommst du eine 50 Euro Gutschrift für den Kauf deines neuen Tineco Geräts. Hat das Altgerät hingegen mehr gekostet, bekommst du sogar 100 Euro gutgeschrieben.

Die Besonderheit im Gegensatz zu anderen Trade-In-Aktionen ist nun allerdings: Das alte Gerät kannst du sogar behalten. Stattdessen musst du nur als Beweis einen Kaufbeleg sowie die Marke und weitere Informationen in einem Antragsformular angeben. Genehmigt Tineco den Antrag, bekommst du den Tausch-Code zugeschickt und kannst dann im Tineco-Shop eine Menge sparen. Das Gute: Du musst den Rabattcode nicht innerhalb des Zeitraums einlösen, sondern hast dafür bis spätestens 31. Juli Zeit. Möchtest du mehr als nur ein Gerät eintauschen, musst du für jedes Gerät einen entsprechenden Antrag stellen.

So viel bringt der Rabatt

Aber wie viel kosten dich die Geräte dann genau? Erhältst du eine Gutschrift im Wert von 50 Euro, so kostet der Floor One Stretch S6 nur noch 549 Euro und der Floor One Switch S7 nur noch 849 Euro. Bei einer Gutschrift von 100 Euro zahlst du nur noch 499 (Stretch S6) beziehungsweise 799 Euro (Switch S7). Allerdings empfehlen wir dir, dein Altgerät bereits jetzt schon „einzutauschen“ und mit dem Kauf bis zum Prime Day (16. und 17. Juli) zu warten. Denn wir gehen davon aus, dass Tineco dann noch einmal mit den Preisen nach unten gehen wird. Und der Trade-In-Rabatt lässt sich mit den Prime Day Rabatten kombinieren.

So kommst du mit dem Tineco Floor One Stretch S6 günstig an einen Saugwischer, den wir erst kürzlich getestet haben. Besonders Reinigungsleistung, Wendigkeit und Selbstreinigung konnten uns überzeugen. Mehr dazu liest du in unserem Test. Auch den Floor One Switch S7 haben wir bereits getestet. Dieser vereint Akkusauger und Saugwischer mit einem cleveren Kniff. Mehr dazu liest du in diesem Test.