Bis zu 1.500 Euro Rabatt: Hier sind E-Bikes jetzt deutlich reduziert

Bei den Online-Händlern Fahrrad.de und Brügelmann sind derzeit zahlreiche E-Bikes der Marke Ortler reduziert. Die Räder sind größtenteils „Made in Germany“, was insbesondere auf das Zusammenbauen bezogen ist, und in den Angeboten zwischen 1.500 und 3.000 Euro vertreten. Je nach Anspruch und Anwendungsszenario gibt es hier das eine oder andere Schnäppchen zu machen. Allerdings sind derzeit schon einige Größen ausverkauft.

Bis zu 1.500 Euro Rabatt auf E-Bikes

Den größten Rabatt gibt es mit exakt 1.500,99 Euro bei dem Trekking-E-Bike-Modell Ortler Berlin Dual Power, das normalerweise satte 5.000 Euro kostet und nun auf 3.499 Euro fällt. Das Pedelec ist mit einem Doppel-Akku ausgestattet (2 x 500 Wh Bosch Power Pack) und basiert auf einem Bosch Performance Motor (Mittelmotor). Um die Effizienz hoch und den Verschleiß niedrig zu halten, hebelt der Motor sich automatisch aus, sobald du das Treten einstellst – etwa, wenn du bergab ausrollen lässt. Der Bosch-Motor bietet eine Maximalleistung von 250 Watt. Bei der Antriebstechnologie, also den Naben vorne und hinten, setzt der Hersteller ebenso wie bei der Schaltung und den Bremsen auf Marktführer Shimano mit der Deore-Serie.

Insgesamt bringt das Trekking E-Bike so 25 Kilogramm auf die Waage. Der Akku des Ortler Berlin soll für eine Unterstützung auf bis zu 280 Kilometern Strecke ausreichen. Ab 25 Km/h ist die Motorunterstützung wie üblich weg. Für Pendler im Winter womöglich wichtig: Das LED-Frontlicht bietet eine Beleuchtungsstärke von 50 Lux.

→ Hier geht’s zum Angebot

Auch beim Fahrradhändler Fahrrad.de ist das Rad mit dem gleichen 1.500-Euro-Rabatt zu haben. Keine Überraschung: Brügelmann und Fahrrad.de gehören zu einem Händler-Verbund und nutzen mutmaßlich auch dieselben Lagerkapazitäten.

Das E-Bike Ortler Berlin Dual-Power mit Bosch-Motor und zwei Akkus.

Weitere Modelle im Sommer-Sale

Hast du gerade keine Dreieinhalbtausend Euro auf der hohen Kante oder schließt Ratenzahlung aus, interessierst dich aber dennoch für ein neues E-Bike, dann lohnt sich womöglich ein Blick auf die anderen Angebotsmodelle. Mit vierstelligen Preisen musst du auch hier rechnen, allerdings bietet der Hersteller ordentliche Ausstattungs-Pakete. So sind die neuesten Bosch-Motoren oft Standard und auch sonst lesen sich die Datenblätter gut. Bei allen E-Bikes kommen Versandkosten in Höhe von 22 Euro hinzu.

Preis-Leistungs-Tipp ist hierbei das Modell Ortler Munich, das es für rund 2.000 Euro gibt – bei 1.200 Euro Rabatt. Es ist recht ähnlich zum gleich teuren Bern-Modell, bietet aber etwa den Design-Vorteil, dass der Akku im Rahmen verbaut ist. Bei beiden werden Motor und Akku von Shimano bezogen.

→ Lesetipps: So fährt sich ein E-Bike aus Holz – und so will ein anderes E-Fahrrad die Welt retten

Das günstigste E-Bike im Sommer-Sale ist das Modell Vermont Lille Diamant, mit Bosch-Motor und -Akku. Der Motor kommt aus der Active-Reihe, die weniger dynamisch ist, als die Performance-Motoren. Das Rad aus dem Modelljahr 2019 kostet nach Abzug der 500 Euro Rabatt noch 1.599 Euro und ist den Trekking-Bikes zuzuordnen. Der Akku ist hier nicht integriert, sondern als Akku-Pack auf den Alu-Rahmen gesetzt, also kein Intube-, sondern ein Rahmen-Akku.