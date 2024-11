Billiger geht’s kaum: Bei diesem Anbieter bekommst du 15 GB für nur 4,99 Euro

Bei Mobilfunktarifen kann man, wenn man nicht aufpasst, schnell in eine Kostenfalle tappen. Doch das muss nicht sein. Wenn du wirklich günstig surfen willst, haben wir einen starken Deal für nur 4,99 Euro im Monat für dich. Du musst allerdings schnell sein, denn lange gilt das Angebot nicht mehr. Hier findest du alle Details.

Der simyo-Tarif im Check

Bei simyo, der Anbieter gehört zu Blau, kannst du dich zwischen fünf verschiedenen Tarifen entscheiden. Hier findest du von 5 GB bis 50 GB ein breites Spektrum an Datenvolumen zum kleinen Preis. Wirklich interessant ist aber vor allem der Tarif mit 15 GB – und das für nur 4,99 Euro im Monat. Der Deal gilt nur noch bis zum Freitag, dem 8. November. Danach zahlst du dann wieder 6,99 Euro, was allerdings noch immer ein ganz gutes Angebot ist.

Der Tarif bietet dir 15 GB im 5G-Netz von O 2 . Du surfst mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s, EU-Roaming sowie eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sind im Preis inbegriffen. Ein Anschlusspreis entfällt hier komplett. Der Vertrag hat eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten, eine monatlich kündbare Option steht dir hier nicht zur Auswahl. Während dieser Zeit wird dir monatlich 6,99 Euro von deinem Konto abgebucht. Du bekommst – dank der aktuellen Rabatt-Aktion – jetzt allerdings auch wieder eine Gutschrift von 2 Euro pro Monat, sodass du letztlich nur 4,99 Euro für den Tarif zahlst. Nach Ablauf der 24 Monate kostet dich der Vertrag dann jedoch wirklich monatlich 6,99 Euro. Denk also gegebenenfalls an eine rechtzeitige Kündigung.

Perfekt für Vielsurfer

15 GB sind dir nicht genug? Dann bietet dir simyo auch noch Mobilfunktarife mit mehr Datenvolumen an. Diese kosten 7,99 Euro für 25 GB, 9,99 Euro für 40 GB und 14,99 Euro für 50 GB. Alle sind mit 5G-Geschwindigkeit sowie SMS- und Allnet-Flat ausgestattet. Auch hier musst du dich für 24 Monate binden. Entscheidest du dich für eine monatlich kündbare Variante, wird ein Anschlusspreis von 19,99 Euro fällig, was die Kosten etwas in die Höhe treibt. Hier noch mal ein Überblick über alle Tarife.

simyo S: 15 GB für 4,99 Euro

simyo M: 25 GB für 7,99 Euro

simyo L: 40 GB für 9,99 Euro

simyo XL: 50 GB für 14,99 Euro

Wie oben bereits erwähnt, gilt der reduzierte Preis für den Tarif mit 15 GB nur noch bis zum 8. November. Du solltest also nicht mehr allzu lange überlegen, bevor du das Angebot eintütest.