Discount-Tarife sind beliebt. So richtig beliebt. Die Handyverträge von freenet, simyo & Co. bieten nämlich nicht nur massig Datenvolumen, sondern kosten häufig nur den Bruchteil eines Tarifs bei O2, Vodafone oder der Telekom. Einer der bekannteren Anbieter ist hier das bereits erwähnte Unternehmen simyo, welches auch im März wieder mit spannenden Angeboten aufwartet. Derzeit lohnt sich vor allem der simyo S als Aktions-Tarif, bei dem dir neben einem satten Datenvolumen zum kleinen Preis auch ein cooler Bonus zur Verfügung steht.

Mit 5G ins O2-Netz: Der simyo S im Kurz-Check

Bevor wir auf die Kosten eingehen, schauen wir uns noch schnell an, was du vom Handyvertrag erwarten darfst. Neben dem bereits erwähnten monatlichen Datenpaket gibt es eine maximale Bandbreite von 50 MBit/s im Download und 32 MBit/s im Upload – nichts Neues also. Das reicht natürlich problemlos, um die neuesten Serien zu streamen oder Social Media unsicher zu machen. Hinzu kommt 5G als Mobilfunkstandard im Netz von O2 und EU-Roaming. Auch eine Allnet- und SMS-Flat sind hier dabei.

Lieber unbegrenzt surfen? Der O2 Unlimited Max mit 70 Prozent Rabatt

Bei der Laufzeit hast du zwei verschiedene Optionen. Einerseits kannst du den Vertrag über 24 Monate schließen. Dadurch entfällt auch die Anschlussgebühr in Höhe von 19,99 Euro. Möchtest du dich nicht so lange an den Provider binden, kannst du dich für die Flex-Variante entscheiden. Dadurch kannst du den Handyvertrag zwar monatlich kündigen, allerdings musst du dann auch die Anschlusskosten übernehmen. Beachte zudem, dass der ominöse Bonus, auf den wir gleich genauer eingehen, nur dann gilt, wenn du dich für die längere Mindestlaufzeit entscheidest.

Dank Bonus wird’s richtig günstig!

Schauen wir endlich mal genauer auf den Preis und die aktuelle Bonus-Aktion. Der Tarif kostet dich lediglich 6,99 Euro monatlich. Allerdings nicht über die gesamte Laufzeit. Grund dafür ist die aktuelle Aktion, denn simyo schreibt dir die ersten zwei Monate gut (bei 24 Monaten Laufzeit). Du bekommst also zwei komplette Monatsrechnungen erstattet und zahlst dadurch nur 22 Monate lang die Tarif-Grundgebühr!

Das schlägt sich natürlich ebenso in den Effektivkosten nieder, welche bei effektiv nur noch 6,41 Euro pro Monat liegen. Auf den GB gerechnet sind das lediglich 25 Cent pro GB. Na klar: Dir werden natürlich trotzdem 22 Monate lang 6,99 Euro vom Konto abgebucht. Die Effektivkosten bzw. Kosten pro GB sind allerdings gute Indikatoren dafür, ob sich ein Tarif lohnt – oder eben nicht. Und der simyo S lohnt sich zu diesem Preis auf jeden Fall für alle, die einen günstigen Tarif im 5G-Netz suchen.

Weitere Tarife bei simyo

Die erwähnte Aktion gilt nur für den simyo S. Allerdings hat der Provider noch weitere Handyverträge auf Lager. Der simyo XS bietet etwa 10 GB für 4,99 Euro pro Monat. Beim simyo M sind es 40 GB für 7,99 Euro monatlich und die größte Variante, der simyo L, hat ein verfügbares Datenvolumen von 50 GB pro Monat für 9,99 Euro. Alle Tarife von simyo gibt es zudem in einer flexiblen Laufzeit-Variante, hier wird allerdings eine Anschlussgebühr fällig.