Bestseller Nr. 1 Bluetooth-Kopfhörer ab 23 Euro: Amazon räumt die Regale!

Ob In-Ear– und Over-Ear-Kopfhörer oder Bluetooth-Lautsprecher: Amazon senkt gerade vielerlei Produkte im Preis. So kommst du etwa dank 43 Prozent Rabatt an In-Ear-Kopfhörer für nur 22,99 Euro – bei Amazon sind sie sogar ausgezeichnet als Bestseller Nr. 1. Aber auch hochwertigere Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung sind heruntergesetzt. Wir nehmen die besten Deals genauer unter die Lupe.

Bestseller Nr. 1 in der Kategorie Bluetooth-Kopfhörer: Das bieten die In-Ears

Eins der Highlights sind definitiv die Bluetooth-Kopfhörer soundcore by Anker P2 Mini. Sie sind mit über 38.000 Bewertungen und einer 4,4/5-Sternebewertung die Bestseller unter den Bluetooth-Kopfhörern bei Amazon. Und an die kleinen In-Ears kommst du jetzt dank eines Rabatts in Höhe von 43 Prozent für nur 22,99 Euro. Das ist der aktuelle Bestpreis für die Ohrstöpsel – günstiger findest du sie im Netz also nicht (Link zum Preisvergleich bei günstiger.de).

Aber was können die Ohrhörer eigentlich? Sie bieten einen guten Klang mit kräftigem Bass, der im Alltag für viele vollkommen ausreicht. Eine Geräuschunterdrückung (ANC) ist hier leider nicht dabei, die Silikonstöpsel schirmen aber auch so Umgebungsgeräusche weitestgehend ab. Darüber hinaus ist unter anderem die Akkulaufzeit mit rund sieben Stunden erstaunlich. Zusammen mit dem mitgelieferten Ladecase kommst du sogar auf insgesamt 35 Stunden.

Du möchtest doch lieber In-Ears mit ANC? Dann könnten die soundcore by Anker P3i etwas für dich sein. Die sind gerade ebenfalls 43 Prozent reduziert und kosten somit nur noch 39,99 Euro. Schicke Over-Ear-Kopfhörer mit ANC gibt’s dank aktivierbarem 20-Prozent-Coupon bereits für ebenfalls 39,99 Euro.

Bluetooth-Lautsprecher im Angebot

Suchst du eine neue Bluetooth-Box, kommst du gerade an starke Produkte von Anker bereits ab 29,99 Euro (nach Gutschein-Abzug). Der Preis erscheint erst im Warenkorb, wenn du unterhalb des Preises den 25-Prozent-Coupon aktivierst. Der mobile Lautsprecher spielt deine Musik mit sattem Bass ab und ist dank IPX7 sogar vor Wasser geschützt. Außerdem macht dich der verbaute Akku rund 24 Stunden unabhängig von einer Steckdose.

Bist du bereit, etwas mehr auszugeben, lohnt sich auch ein Blick auf die Anker Soundcore Boost Bluetooth Lautsprecher für rund 54 Euro (nach Abzug des 10-Prozent-Coupons) oder die Soundcore Motion+ für rund 80 Euro mit aktiviertem 20-Prozent-Gutschein.