Bestseller! Amazon will Jamie Oliver Pfannen-Sets von Tefal loswerden

Fürs Anbraten von Fleisch, Gemüse oder vegetarischen/veganen Gerichten ist eine gute Pfanne essenziell. Die Pfannen sollten sich schnell erhitzen, einen ordentlichen Grip haben und über eine gute Beschichtung verfügen, damit nichts anbrennt. Am besten sind sie dann noch für alle Herdarten geeignet und können sogar zum Warmhalten der Speisen in den Backofen gestellt werden. Bei Amazon gibt es jetzt ein Pfannen-Set mit all diesen Ansprüchen zu einem fairen Preis.

Top bewertet und alles, was man braucht: Das bietet das Pfannen-Set

Das Tefal Jamie Oliver Cook’s Direct On Pfannen-Set ist bei Amazon als Bestseller Nr. 1 in der Kategorie Brat- & Universalpfannen ausgezeichnet. 4,6 / 5 Sternen konnte das Set bei über 16.000 Bewertungen sammeln und ist daher bei der Kundschaft absolut beliebt. Als eingeloggter Amazon Prime Kunde sicherst du dir das Set jetzt zum Angebotspreis von nur 88,99 Euro und sparst somit rund 15 Euro. Wirklich stark wird das Angebot aber vor allem mit Blick auf den Preisverlauf. Denn mit Ausnahme eines Tages war das Produkt noch nicht einmal so günstig erhältlich. Einen preiswerteren Anbieter gibt es derzeit ebenfalls nicht.

Das Set besteht aus drei Pfannen mit je 20, 24 und 28 Zentimetern Durchmesser. Alle Bräter sind dabei antihaftbeschichtet und mit Titanium-Partikeln verstärkt. Dadurch sollen die Pfannen nicht nur langlebiger und stoßsicher sein, sondern sich auch leichter reinigen lassen. In der Mitte jeder Pfanne befindet sich zudem ein Temperaturanzeiger. Ist die ideale Temperatur erreicht, verändert sich das Symbol in der Pfanne. Darüber hinaus sind die Kochgeschirre für alle Herdarten geeignet und können somit auch per Induktion Speisen erhitzen. Reicht dir hingegen eine Pfanne mit 24 Zentimetern Durchmesser aus, kannst du auch für 32,99 Euro gerade ein gutes Angebot machen.

Nicht nur für zahlende Prime-Kunde – so geht’s!

Falls du den Prime Day noch nicht kennst oder du eine Auffrischung brauchst, gibt’s hier noch mal kurz alle wichtigen Infos: Der Schnäppchen-Marathon von Amazon läuft in diesem Jahr am 16. und 17. Juli und bietet erneut tausende Angebote für Fernseher, Haushaltsgeräte, Smartphones, Kopfhörer, Koffer und vieles, vieles mehr. Allerdings gelten all diese Deals nur für eingeloggte Prime-Mitglieder. Wer kein kostenpflichtiges Prime-Abo hat und noch nie eins hatte, kann passend zum Prime Day aber auch eine 30-tägige Gratismitgliedschaft abschließen. So profitierst du von den Top-Angeboten, wirst aber nicht bereits vorher zur Kasse gebeten. Unsere Highlights haben wir dir in diesem Artikel zusammengefasst.