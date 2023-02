Bestseller 63 Prozent günstiger: Diese Tefal „Jamie Oliver“ Pfanne ist jetzt stark reduziert

Ganze 63 Prozent Rabatt auf den UVP gibt’s momentan bei Amazon auf die Tefal Jamie Oliver Cook´s Direct On Bratpfanne mit 24 cm Durchmesser. Für 36,95 Euro bekommst du so den Pfannen-Bestseller schlechthin zum verhältnismäßig kleinen Preis. Was die Bratpfanne so besonders macht, erfährst du hier.

Tefal Jamie Oliver Pfanne – Spitzenqualität für deine Küche

Die Jamie Oliver Reihe von Tefal erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit – und das liegt nicht nur an der Bekanntheit des prominenten Starkochs. Bei Amazon kommst du momentan bereits für 36,95 Euro an eine 24 cm große Bratpfanne der Marke. Die Pfannen selbst bestechen mit einer Spitzenqualität und tollen Features, die dir die Arbeit in der Küche deutlich erleichtern. Da wäre beispielsweise die Antihaftversiegelung mit Titanverstärkung. Diese sorgt nicht nur für eine lange Lebensdauer der Edelstahl-Pfanne, sondern erleichtert dir auch die Reinigung ungemein. Vorbei sind die Zeiten von nervigem Kratzen. Tefal setzt dabei auf eine sichere Versiegelung komplett frei von Schadstoffen wie PFOA, Blei und Kadmium. Übrigens ist die Pfanne zudem auch spülmaschinengeeignet.

Ein weiteres tolles Feature ist das Thermo-Signal. Über einen Kreis in der Mitte der Pfanne wird dir angezeigt, sobald diese ausreichend vorgeheizt ist. Das spart Zeit und sorgt dafür, dass du kein Öl mehr unnötig verbrennst. Dabei ist übrigens egal, welche Art von Herd in deiner Küche steht: Die Tefal-Pfannen sind für alle Herdarten geeignet, einschließlich Induktion. Selbst Backofen-Gerichte lassen sich in der Pfanne zubereiten, da diese bis zu 210 Grad im Ofen aushält. Zudem punktet auch das schicke Design samt ergonomischen Griff aus gegossenem Edelstahl vollends. Das Preisschild von 36,95 Euro ist dabei ein guter Deal für die Pfanne. Zwar gab es diese schon mal für wenige Euro billiger, momentan kommst du jedoch nicht günstiger an die Tefal Pfanne als bei Amazon.

→ Tefal Jamie Oliver Cook´s Direct On Bratpfanne für 36,95 Euro

Falls dir die Tefal Pfanne mit 24 cm etwas zu klein ist, gibt es übrigens auch die 28 cm Pfanne im Angebot bei Amazon. Mit einem Rabatt von 60 Prozent auf den UVP zahlst du hier aktuell nur noch 43,49 Euro.