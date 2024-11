Bestpreis-Alarm: MediaMarkt schmeißt Dyson, Lego, Philips und mehr starke Marken raus

Eigentlich ist der Feiertag für Alleinstehende erst am 11. November. MediaMarkt startet aber schon das Wochenende vor dem Singles Day mit einigen starken Deals durch. Darunter finden sich Angebote aus sämtlichen Kategorien und Marken. Alles, was du zur Aktion wissen musst, erfährst du hier. Außerdem zeigen wir dir einige gute Angebote, die (Stand: 8.11.) sogar alle Bestpreise sind. Preiswerter kommst du also momentan nirgendwo sonst an die Produkte.

Singles Day bei MediaMarkt: Das musst du wissen & diese Deals lohnen sich

Ab Freitag, den 8. November (20 Uhr), ist die Singles Day Aktion gestartet und sie endet einen Tag nach dem eigentlichen Feiertag am 12. November morgens (8:59 Uhr). Ob Küchen- und Haushaltsgeräte, Fernseher, Smart-Home-Produkte, Notebooks, Smartphones oder Audioprodukte – hier ist wirklich einiges zu finden. Ein paar unserer Highlights schauen wir uns nun einmal genauer an.

Da wäre zum einen der Lego Icons „10327“ Dune Atreides Royal Ornithopter. Der Klemmbaustein-Bausatz aus über 1.350 Teilen ist ein cooles Weihnachtsgeschenk für alle Lego- und Dune-Fans. Statt rund 165 Euro (UVP) kostet dich das Set gerade nur noch 99,99 Euro.

Bist du hingegen eher auf der Suche nach einem neuen Monitor fürs Home-Office, lohnt sich ein Blick auf den Philips „24E1N1100A“ Full-HD Monitor. Der bietet dir mit 23,8 Zoll eine große Arbeitsfläche und dank 100 Hz Bildwiederholrate sehen Bewegungen hierauf besonders flüssig aus. Durch die kurze Reaktionszeit von 1 ms ist der Monitor darüber hinaus auch fürs Gaming geeignet. Statt 109 Euro (UVP) musst du jetzt nur noch 79 Euro für den Bildschirm ausgeben.

Philips Hue, Dyson Akkusauger und viele weitere Schnäppchen

Ein weiteres Angebot haben wir zu dem Philips Hue Gradient Ambience Lightstrip gefunden. Der 2 Meter lange Lichtstreifen kann in insgesamt 16 Millionen Farben leuchten und lässt sich per App oder Sprachbefehl smart steuern. So sorgt er auch über die Weihnachtszeit hinaus für eine gemütliche Atmosphäre. Und der Preis: 99,99 statt rund 160 Euro (UVP). Auch das ist der aktuelle Bestpreis.

Obendrein lohnt sich auch ein Blick auf den Dyson V11 Extra (2022) Akkustaubsauger. Von einst 599 Euro (UVP) ist der kabellose Stielsauger jetzt auf nur noch 389 Euro reduziert. Mit bis zu 60 Minuten Laufzeit, einer hohen Saugkraft und vielseitigem Zubehör ist der Akkusauger eine große Hilfe im Haushalt.

Es lohnt sich aber auch ein Blick auf die weiteren Angebote der Aktion. So sind gerade zum Beispiel auch diese Produkte stark reduziert: