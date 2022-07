„Bestes Angebot des Jahres“: Diesen Musikstreamingdienst gibt’s gerade für 4 Monate gratis

Wer derzeit bei Amazon herumsurft, kommt am Prime Day nicht vorbei. Der Shopping-Marathon, der kommende Woche steigt, wirft seine Schatten voraus. Und mit dabei sind auch jetzt schon einige interessante Countdown-Angebote. So gibt es etwa die Hörbuch-Flat von Audible für Prime-Kunden zum Sonderpreis. Auch Leseratte können sich im Sommer freuen und das unlimitierte Kindle-Programm gratis testen (hier mehr zu den Countdown-Angeboten erfahren). Und was ist mit dem Streaming-Dienst Amazon Music Unlimited?

Amazon Music Unlimited 4 Monate gratis ausprobieren

Den Musikstreamingdienst Music Unlimited gibt es jetzt im „besten Angebot des Jahres“ für vier Monate gratis. Voraussetzung ist, dass du Prime-Kunde bist und den Dienst bislang noch nicht genutzt hast. Auf Abruf stehen hier über 90 Millionen Titel bereit, so zumindest die Angabe des Anbieters. Nennenswerte inhaltliche Unterschiede zu Spotify gibt es hierbei nicht.

Die vier Gratis-Monate entsprechen einem Preisvorteil in Höhe von fast 36 Euro, denn normalerweise kostet das Abo monatlich 8,99 Euro. Auf den Preis steigt der Preis auch ab dem 5. Monat, wenn du den Testzeitraum nicht aktiv beendest. Grundsätzlich ein fairer Preis für einen Streaming-Dienst dieses Umfangs, allerdings kein Muss. Du kannst auch vorher kündigen und zahlst keinen Cent extra. Extra deshalb, weil du in diesem Modell ja ohnehin schon 7,99 Euro pro Monat für das grundsätzliche Prime-Abo an Amazon abdrückst. Willst du nur für den Prime Day reinschnuppern, lohnt sich auch die 30 Tage lang kostenlose Probe-Mitgliedschaft bei Amazon Prime.

Im Kleingedruckten des Angebots für Prime-Kunden heißt es noch: „Anschließend 8,99 EUR/Monat. Nur für Neukunden. Bedingungen gelten.“

Auch Nicht-Prime-Kunden können profitieren

Bist du kein Prime-Kunde, kannst du ebenfalls von dem Angebot profitieren – allerdings nicht in diesem Umfang. Statt vier, gibt es hier nur drei Monate Gratis-Zugang zu Amazon Music Unlimited. Und danach kostet der Streaming-Dienst auch keine 8,99 Euro, sondern 9,99 Euro monatlich. Zum Testen lohnt sich das Angebot allerdings in jeder Hinsicht.

→ Jetzt kostenlos testen: Amazon Music Unlimited

Verlustfreies Streaming und 3D Audio: Was heißt das?

In der Unlimited-Version seines Streaming-Abos wirbt Amazon mit Musik-Features wie 3D Audio und Buzzwords wie „High Definition“ und „Ultra High Definition“. Dahinter stecken Funktionen und Optimierungen, die Amazon bei einigen der Titel ansetzt, um die Musikqualität zu erhöhen – oftmals noch ein Manko von Streamingdiensten.

Für HD- und UHD-Audio wird die Bandbreite der Musikübertragung erhöht, die gestreamten Musikdateien sind also einfach größer und enthalten mehr Daten, die vom Abspielgerät decodiert werden, um das einfach zu beschreiben. Heißt für unterwegs: Auch das Datenvolumen wird bei eingeschalteter Funktion gegebenenfalls stärker beansprucht. Überdies werden auch neue Kopfhörer-Funktionen angezapft, etwa die dynamische Bandbreitenregelung, die neue Kopfhörer und Lautsprecher unterstützen. Last but not least werden Anbieter-übergreifende Standards wie Dolby Atmos zur Musik-Optimierung eingesetzt.

Bei 3D Audio geht es um die Verteilung der Musk-Daten. Wie das genau funktioniert, haben wir in diesem Artikel zur Einführung von 3D Audio bei Amazon Music Unlimited aufgeschrieben. 3D Audio kann von einigen Premium-Kopfhörern wiedergegeben werden, etwa Sonys Flaggschiff-Serie W100-XM4 und -XM5 oder den von uns getesteten Yamaha L700A. Allesamt jedoch keine billigen Kopfhörer.