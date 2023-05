Bester Preis im Netz: Dyson V11 Extra im Angebot – Akkusauger mit 60 Minuten Power + Düsen-Set

Die „Unfassparwochen“ bei Coolblue haben es in sich. Bis zum 4. Juni gibt’s hierbei nämlich starke Rabatte auf die verschiedensten Technik-Produkte. So bekommst du etwa einen 65 Zoll großen Samsung 4K-TV zum Bestpreis im Netz. Doch auch in Sachen Akku-Staubsauger haben wir eine Empfehlung für dich. Der Dyson V11 Extra ist momentan 100 Euro billiger und kostet dadurch nur noch 449 Euro. Was den Sauger dabei auszeichnet und wie gut der Deal wirklich ist, erfährst du in diesem Artikel.

Dyson V11 Extra – Tolle Saugleistung & starker Akku

Dyson zählt nicht umsonst zu den bekanntesten Marken, wenn es um Staubsauger geht. Die jahrelange Erfahrung merkt man auch dem Dyson V11 Extra an. So überzeugt der Akku-Sauger etwa mit einer Saugleistung von bis zu 125.000 Umdrehungen pro Minute. Dabei stehen dir drei verschiedene Saugstufen zur Verfügung. Der Eco-Modus ermöglicht dir die hervorragende Akkulaufzeit von 60 Minuten. Den Turbo-Modus setzt du hingegen lieber nur punktuell bei starken Verschmutzungen ein. Auf dieser Stufe hält der Akku nämlich lediglich fünf Minuten am Stück durch.

Die verschiedenen Saugstufen sowie die verbleibende Akkulaufzeit behältst du dank des LCD-Displays zudem stets im Blick. Und auch die Reinigung des Staubsaugers könnte nicht leichter sein. Der Dyson V11 Extra verfügt über einen beutellosen Staubbehälter mit einem Volumen von 0,76 Litern. Besonders cool: Der Behälter lässt sich mit lediglich einem Handgriff komplett entleeren – ohne, dass du selbst mit dem Staub in Berührung kommen musst.

Flexibler Akku-Staubsauger mit hilfreichen Aufsätzen

Generell bist du mit dem Dyson V11 Extra äußerst flexibel unterwegs. Der kabellose Sauger eignet sich nämlich für alle Bodenarten. Dafür nutzt du in der Regel die Saugdüse mit der Anti-Hair-Wrap-Technologie. Letztere sorgt dafür, dass sich keine Haare in der Bürste verheddern. Über die verschiedenen Aufsätze lässt sich der Anwendungsbereich des Dyson V11 Extra aber noch gehörig erweitern. So saugt die Mini-Turbodüse insbesondere Tierhaare mühelos auf, während die Fugendüse selbst kleinste Ritzen reinigt. Dank der Kombi-Zubehördüse kannst du zudem deine Couch und andere Möbel reinigen. Für noch mehr Flexibilität sorgt dabei der ebenfalls enthaltende Flex-Adapter. Dieser verfügt über ein bis zu 90° verstellbaren Saugrohrwinkel. So erreichst du selbst unzugängliche Stellen ohne Verrenkungen. Abgerundet wird das tolle Gesamtpaket von der praktischen Wandladestation.

Preis-Check: So gut ist das Angebot wirklich

Technisch weiß der Akku-Sauger also auf jeden Fall zu überzeugen, doch wie sieht es beim Preisschild aus? Bis zum 4. Juni zahlst du bei Coolblue 449 Euro für den Dyson V11 Extra – das ist ein Rabatt von satten 100 Euro auf den UVP. Ein Blick auf die Preisentwicklung zeigt jedoch erst, wie gut der Deal wirklich ist. So kostete der Sauger zuletzt wirklich noch deutlich über 500 Euro und der Angebotspreis von 449 Euro wird derzeit von keinem anderen Anbieter unterboten. Generell war der Dyson V11 Extra laut dem Preisverlauf erst ein einziges Mal wenige Euros billiger.

