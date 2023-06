Unglaublich: Den besten Fernseher bei Stiftung Warentest gibt’s jetzt für knapp 900€

Ein guter Fernseher kostet ein paar Taler. Dennoch sind auch die besten Modelle nicht vor einer gewissen Preisknabberei gefeit und nach einiger Zeit deutlich günstiger als noch zum Marktstart. Das gilt auch jetzt insbesondere für LGs OLED 48 C27LA. Der 48-Zöller gehört mit 121 Zentimetern Bildschirmdiagonale sogar zu den eher kleineren Vertretern der OLED-Zunft. Jetzt ist er massiv reduziert.

MediaMarkt reduziert besten OLED-TV

Bei dem Gerät reden wir von einem Fernseher aus der C-Serie des Herstellers. Das ist die Top-Reihe, deren Modelle als LG OLED evo betitelt werden. Die schnellen Fakten: Der 4K-Fernseher bietet 120 Hertz Bildwiederholrate und unterstützt in allen Anschlüssen den aktuellsten Standard HDMI 2.1.

Damit ist er unter anderem für Gaming der aktuellsten Generation – etwa mit PS5 oder Xbox Series X – gerüstet. Dazu gibt es alle Streaming-Apps auf der Smart-TV-Oberfläche, die noch bis mindestens 2030 stets frische Updates erhält. Weitere technische Daten gibt’s hier:

Testnote 1,7: Jetzt wird dieser Fernseher richtig günstig

Bemerkenswert ist die Testnote des LG-Fernsehers, die er bei der Stiftung Warentest (Paywall) absahnte. Mit 1,7 bei besonderer Auszeichnung in den Disziplinen „Bild“ und „Vielseitigkeit“ ist der OLED 48 C27LA der beste Fernseher unter 50 Zoll.

Bei MediaMarkt bekommst du ihn noch bis Montag (26.6., 9 Uhr) zum Vorzugspreis. Auf dem Online-Preisschild stehen zwar noch 1.099 Euro. Im Warenkorb werden daraus dann aber 923,53 Euro – die aktuelle Mehrwertsteuer-Rabatt-Aktion macht’s möglich. So nah an der 900-Euro-Grenze gab es den High-End-TV bislang selten. Abgerundet wird der Deal dadurch, dass dir der Fernseher obendrein noch kostenfrei geliefert wird.

Noch nicht ausverkauft: LG-OLED-TV zum Spitzenpreis

Mit den 48 Zoll holst du dir also einen Spitzen-Fernseher in die Wohnung, der gleichzeitig nicht Riesenhaft-dominant ist. Soll es dennoch ein größeres Modell sein, kannst du einfach die Größe verändern und dir das Modell deiner Wahl aussuchen. Dann wird’s entsprechend teurer. Aber auch die Höhe des Warenkorb-Rabatts nimmt zu. Insgesamt steckt so einiges an Schnäppchen-Potenzial in dem Deal. Bei allen Deals der Aktion droht akute Ausverkauf-Gefahr.