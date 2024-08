Bestellst du hier ein Pixel 9, bekommst du einen 35-GB-Tarif geschenkt

Das Pixel 9 ist erst seit Kurzem vorbestellbar. Einige richtig starke Angebote gibt es aber trotzdem schon jetzt. Denn bei deinhandy.de bekommst du das neue Google-Phone bereits mit einem 35-GB-Tarif im 5G-Netz von Vodafone – und das sogar günstiger, als wenn du dir das Smartphone einzeln kaufen würdest. Wie genau sich das Angebot rechnet, erklären wir dir hier.

Das steckt im Tarif und so günstig ist der Deal wirklich

Bei deinhandy.de kannst du dir das Pixel 9 jetzt zusammen mit dem Vodafone Smart Lite Spezial Tarif vorbestellen. Dieser bringt dich einerseits ins schnelle und stabile 5G-Netz von Vodafone. Dadurch kannst du überall, wo das Netz verfügbar ist, mit bis zu 300 MBit/s surfen und streamen. Dabei stehen dir insgesamt 35 GB Datenvolumen zur Verfügung, wodurch du unterwegs ohne Probleme ebenfalls Musik und Serien streamen kannst. Und auch für die tägliche Portion Social Media sollte das Datenpaket locker ausreichen. Darüber hinaus steckt in dem Tarif aber ebenso noch eine Telefon- und SMS-Flat. Du kannst also unbegrenzt mit Freunden und Familie telefonieren – und dank EU-Roaming auch im Urlaub innerhalb der EU.

Das Bundle aus Pixel 9 und dem Tarif kostet dich einmalig 49,95 Euro plus 39,99 Euro Anschlussgebühr sowie Versandkosten in Höhe von 6,99 Euro. Hinzu kommt eine monatliche Gebühr von 34,99 Euro. Das ergibt über die Mindestlaufzeit von 24 Monaten Kosten von 936,69 Euro. Allerdings ist hier die Rechnung noch nicht vorbei. Denn, wenn du das Bundle in den Warenkorb legst, werden noch einmal 100 Euro Sofortbonus von der Rechnung abgezogen. Du zahlst also nur noch 836,69 Euro. Vergleicht man die Kosten mit dem Preis für das Pixel 9 allein, ist das richtig stark. Denn das Smartphone ist einzeln bereits teurer als hier zusammen mit dem top Tarif. Aktuell müsstest du nämlich mindestens 899 Euro für das Handy zahlen (siehe Preisvergleich).

So lohnt sich der Deal noch mehr

Gibst du dein gebrauchtes Smartphone in Zahlung, winken dir außerdem 150 Euro Ankaufsbonus zusätzlich zum Gerätewert. So sparst du beim neuen Pixel 9 rechnerisch noch mehr. Ein weiterer Vorteil, wenn du dir das Pixel 9 in der Vorbestellerphase holst: Du bekommst die 256-GB-Variante zum Preis des 128-GB-Modells. Wenn du mehr über das Google Pixel 9 erfahren möchtest, empfehle ich dir weiterhin unseren Vorstellungsartikel zur neuen Pixel-Serie.