Kreditkarte mit 0 Euro Gebühr: Diese 5 Karten sind perfekt für den Urlaub

Gerade im Ausland, beim Bezahlen in fremden Währungen und online sind Kreditkarten ein sehr beliebtes Zahlungsmittel. Wer seine Mastercard oder Visa aber nur sporadisch nutzt, ärgert sich, wenn Gebühren anfallen. Wir zeigen dir die besten Kreditkarten-Angebote, die ohne Gebühren auskommen.

Die 5 besten Kreditkarten im August 2023

Wir schauen uns auf dem Markt um und zeigen, was die besten Kreditkarten-Angebote sind. Dabei setzen wir starre Parameter fest und zeigen auf, was eine gute Kreditkarte können muss. Das sind unsere Voraussetzungen:

Vollwertige Mastercard oder Visa (keine Debitkarte)

Keine Jahresgebühr, keine Umsatzbeteiligung, kein Mindestumsatz

Keine Bindung an ein Girokonto

Keine eigene Gebühr beim Geldabheben im Ausland

Apple Pay und Google Pay möglich

Kurzum: Wenn du die Kreditkarte zeitweise gar nicht nutzt, darf die Bank auch keinen Cent von dir verlangen. Wenn du sie nutzt, erhältst du eine Rechnung von der Bank, die du begleichen musst. Es findet also kein automatischer Ausgleich mit deinem Girokonto statt. Wir haben 5 Kreditkarten – zweimal Mastercard und dreimal Visa – gefunden, auf die diese Parameter zutreffen und die sich dennoch in einigen wichtigen Merkmalen unterscheiden.

1. TF Bank Mastercard Gold – das beste Gesamtpaket

Die schwedische TF Bank ist mit einer unkomplizierten und kostenlosen Kreditkarte ohne Girokonto und samt Neben-Features auf dem Markt vertreten. Hier gibt es eine Mastercard Gold zum Nulltarif, also ohne Jahres- oder Transaktionsgebühren. Sie ist Google-Pay- und Apple-Pay-fähig und kommt mit einem recht üppigen Reise- und Gepäckversicherungspaket im Schlepptau. Die Bank verspricht zudem eine hohe Akzeptanzrate.

Im Vergleich ist hier das Zahlungsziel für zinsfreie Einkäufe am längsten. Mit 51 Tagen dauert es in jedem Fall bis über den nächsten Gehaltseingang hinaus. Damit ist sie in dieser Hinsicht die beste, weil geduldigste Karte in unserem Ranking. Wichtig ist nur: Die Zinsen, die bei Versäumnis anfallen, sind dann umso höher. Disziplin beim Begleichen der Rechnungen ist also gefragt – das gilt aber für alle Kreditkarten ohne Kontobindung.

Schnelle Fakten der TF Bank Mastercard Gold:

Kostenlose Mastercard-Kreditkarte

Ausgleich per eigener Überweisung (Teilzahlung möglich)

Google Pay, Apple Pay

Limit für Bargeldabhebungen: Individuell (Abschätzung anhand von bisherigen Transaktionen)

(Abschätzung anhand von bisherigen Transaktionen) 51 Tage zinsfreies Zahlungsziel für Einkäufe

Effektiver Jahreszins für Teilzahlung: 24,79 Prozent p.a. (Sollzins 22,35 Prozent)

Kostenfreie Ersatzkarte

Umfangreiches Reise- und Gepäckversicherungspaket (Roland; gültig, wenn 50% der Reisekosten mit der Mastercard bezahlt wurden)

Cashback auf Mietwagen- und Reisebuchungen

2-Faktor-Sicherheit: App-Push, Kauf-Verifizierung/Bestätigung per App

Hier beantragen

Die Kreditkarte der TF Bank ist dank des individuellen Bargeld-Limits, dem langen zinsfreien Zahlungs-Zeitraum und den Neben-Vorteilen wie der Versicherung und den entgegenkommenden Leistungen bei Beschädigung, Verlust oder Diebstahl der Karte die derzeit beste kostenlose Kreditkarte auf dem Markt.

Neues Design: Seit Sommer 2022 sieht die Mastercard Gold der TF Bank so aus.

Aufpassen: Hebst du im Ausland Geld ab, werden höhere Zinsen berechnet als beim einfachen Bezahlen. Und zwar direkt ab dem Zeitpunkt der Abhebung. Das läppert sich zwar nur bei größeren Beträgen, allerdings ist die Karte deshalb vorrangig ein Tipp fürs bargeldlose Bezahlen. Tipp: Bist du (Neu-)Kunde bei der TF Bank, kannst du Freunde werben und erhältst dafür 100 Euro Bonus!

2. Hanseatic Bank GenialCard (Visa) – günstige Zinsen, wenn sie denn anfallen

Die GenialCard der Hanseatic Bank ist eine einfache, unkompliziert zu beantragende und vor allem kostenlose Kreditkarte hinsichtlich Jahres- oder Transaktionsgebühren. Ausgegeben wird sie von einer Deutschen Bank mit Sitz in Hamburg. Obwohl du hier kein Girokonto bei der Hanseatic Bank haben musst, kannst du die Kreditkarte nicht nur per SMS, sondern auch mit App-TAN sicher benutzen. Mit dem niedrigsten Jahreszins kommst du hier am günstigsten weg, wenn du mit der Deckungszahlung einmal nicht hinterherkommst oder flexible Teilzahlungsoptionen nutzen möchtest. Und auch fürs Geldabheben im Ausland ist die Karte der Hanseatic Bank die günstigste.

Schnelle Fakten der Hanseatic Bank GenialCard:

Kostenlose Visa Kreditkarte

Eingestellte Teilzahlung abwählbar, Ausgleich auch per Lastschrift möglich

Google Pay, Apple Pay

Limit für Bargeldabhebungen: 500 Euro pro Tag

Effektiver Jahreszins für Teilzahlung oder Barverfügung: 18,18 Prozent p.a. (Sollzins 16,82 Prozent)

Kostenfreie Ersatzkarte nur bei Diebstahl (Verlust oder Beschädigung 9 Euro)

Teilnahme an Bonusprogramm (Reiserabatte, Gutscheine, Kunden-Gewinnspiele)

Überweisung von Kreditkarte auf Girokonto möglich

2-Faktor-Sicherheit: SMS-TAN, App-TAN und Visa Secure fürs Online-Shopping

SMS-Benachrichtigung über Umsatz mit Kreditkarte

Beantragung mit PostIdent und VideoIdent

Hier beantragen

Schick im Hochformat: Die kostenlose GenialCard – Visa-Kreditkarte der Hanseatic Bank.

Die Karte hat eine Gültigkeit von 5 Jahren – die längste im Vergleich. Anders als bei den restlichen Karten im Ranking ist keine Reiseversicherung inklusive.

3. Bank Norwegian Kreditkarte (Visa) – Aktuell mit 30 Euro Bonus

Diese Kreditkarte wird von der „Bank Norwegian“ ausgegeben, die das Label der gleichnamigen Fluggesellschaft aus dem skandinavischen Land trägt. Die Bankengruppe dahinter ist die „Nordex Bank“. Sie verspricht ein hohes Kreditkarten-Limit von bis zu 10.000 Euro (vorbehaltlich Bonitätsprüfung und Analyse des Nutzungsverhaltens). Mit dabei ist außerdem ein Versicherungspaket für Reisen. Wie üblich, greift dieser Reiseschutz (umfasst u. a. eine Reiserücktrittsversicherung, Unfall- und Krankenversicherung sowie Gepäckversicherung) nur, wenn du mindestens 50 Prozent der Reisekosten mit der Kreditkarte bezahlt hast.

Die wichtigsten Daten zur Norwegian Kreditkarte:

Kostenlose Visa-Kreditkarte

Ausgleich per eigener Überweisung (Teilzahlung möglich)

Limit für Bargeldabhebungen pro Tag: 1.000 Euro (Ausland); 500 Euro (Inland)

Limit für Bargeldabhebungen pro Woche: 3.000 Euro (Ausland); 1.500 Euro (Inland)

45 Tage zinsfreies Zahlungsziel für Einkäufe

Effektiver Jahreszins für Teilzahlung und Barverfügung: 24,4 Prozent p.a. (Sollzins 21,99 Prozent p.a.)

Kostenfreie Ersatzkarte

Reiseversicherung inklusive (Reiserücktritt-, Gepäck-, Kranken- und Transportversicherung; gültig, wenn mindestens 50% der Reisekosten mit der versicherten Karte bezahlt wurden)

Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pa y

y Sicherheit: SMS-TAN und Visa Secure fürs Online-Shopping

Beantragung mit VideoIdent

Jetzt beantragen (15+15 Euro Bonus möglich)

In Sachen zinsfreie Zahlungsziele liegt die Norwegian etwas hinter den meisten Konkurrenten zurück. Dafür werden – etwa im Vergleich zur TF Bank – keine Zinsen ab dem Tag der Bargeldabhebung bis zur Rechnung erhoben. Wo hingegen schon Zinsen ab dem Nutzungstag anfallen, ist bei Überweisungen von der Kreditkarte auf dein privates Konto. Cool: Die Norwegian unterstützt neben Google Pay und Apple Pay auch die Smartwatch-Zahlungsdienste von Garmin und Fitbit. Mehr bietet keiner. Eventuell ein wichtiger Hinweis: Umsätze aus Glücksspielen und Wetten sind mit der Bank Norwegian Kreditkarte nicht möglich.

Schick in Rot: Die Bank Norwegian Visa Card.

Cooles Extra: Derzeit kannst du noch 30 Euro Bonus für die Beantragung und Nutzung der Visa von der Bank Norwegian erhalten. In diesem Artikel findest du weitere Informationen zur Aktion.

4. Advanzia Gebührenfreie Kreditkarte (Mastercard) – Pluspunkt für Garmin Pay

Die Mastercard der luxemburgischen Advanzia-Bank entspricht unseren Vorgaben einer kostenlosen Kreditkarte für Zahlungen und Auslands-Bargeld-Abhebungen. Der etwas schroffe Produktname lautet „Gebührenfrei Mastercard Gold“. Sie wird als Mastercard realisiert und ist mittlerweile auch Google-Pay- und Apple-Pay-kompatibel.

Schnelle Fakten der Advanzia Mastercard Gold „gebührenfrei“:

Kostenlose Mastercard-Kreditkarte

Ausgleich per eigener Überweisung (Teilzahlung möglich)

Limit für Bargeldabhebungen: 1.000 Euro pro Tag

49 Tage zinsfreies Zahlungsziel für Einkäufe

Effektiver Jahreszins für Teilzahlung und Barverfügung: 24,39 Prozent p.a.

Kostenfreie Ersatzkarte

Reiseversicherung inklusive (Lloyd’s Insurance; gültig, wenn mindestens 50% der Reisekosten mit der versicherten Karte bezahlt wurden)

Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay

5-Prozent-Gutschrift und Bestpreisgarantie auf Reisebuchungen

Sicherheit: SMS-TAN und Mastercard Identity Check fürs Online-Shopping

Hier beantragen

Die Advanzia wirbt offensiv mit dem Claim „gebührenfrei“ für ihre goldene Kreditkarte.

Für Smartwatch-Fans interessant: Hier zählt sogar Garmin Pay zum direkt unterstützten Mobile-Payment-Portfolio.

5. Barclays Visa – mit Partnerkarte und hohen Sicherheitsstandards

Die kostenlose Barclays Visa ist in dieser Aufzählung, obwohl sie bei ganz strenger Auslegung nicht alle Voraussetzungen in Gänze erfüllt, denn: Hier werden 4 Prozent Gebühren bei Umsätzen aus Glücksspielen und Wetten fällig. Die Karte ist damit vielleicht der moralische Sieger – aber eben nicht in jedem Umsatz-Szenario gebührenfrei. Großer Vorteil allerdings: Hier kannst du bis zu 3 Partnerkarten kostenfrei nutzen. Auch zeigt sich Barclays gönnerhaft: Umsätze unter 500 Euro, die du per Ratenkauf über die Kreditkarte abwickelst, sind bis zu 3 Monate lang zinsfrei.

Schnelle Fakten der Barclays Visa:

Kostenlose Visa-Kreditkarte

Kostenlose Partnerkarte (max. 3 Karten)

Limit für Bargeldabhebungen: 500 Euro pro Tag

Ratenkauf: 0 Prozent Zinsen für 3 Monate (Bei Käufen bis 500 Euro)

(Bei Käufen bis 500 Euro) Effektiver Jahreszins für Teilzahlung und Barverfügung: 23,13 Prozent p.a. (Sollzins 20,99 Prozent)

Achtung: 4 Prozent Gebühren für Umsätze aus Glücksspielen und Wetten

Kostenfreie Ersatzkarte bei Diebstahl, 15 Euro bei Verlust oder Beschädigung

Google Pay, Apple Pay

Internet-Lieferschutz-Versicherung

Sicherheit: SMS-TAN und Visa Secure fürs Online-Shopping ; SMS-Benachrichtigung über Kreditkarten-Umsätze

; SMS-Benachrichtigung über Kreditkarten-Umsätze PostIdent- und VideoIdent-Verfahren möglich

Hier beantragen

Schick im Hochformat: Die Barclays Visa.

Der inkludierte Versicherungsschutz auf Umsätze mit der Karte hebt sich bei Barclays von den anderen ab. Hier gibt es keinen Reiseschutz, sondern eine Lieferversicherung für Online-Käufe. Insgesamt bietet die Barclays im Vergleich sehr hohe Sicherheitsstandards – vom Antrag bis zum Zahlungsschutz.

Ident-Verfahren, Teilzahlungen, Zinsen und Co-Labels: Das musst du beachten

Die Advanzia und die Barclays sind die einzigen Banken, die das Identifizierungs-Verfahren für den Abschluss via PostIdent oder VideoIdent anbieten. Die anderen Anbieter setzen auf App-Angebote wie „AutoIdent“, bei denen du mit Stimmabgleichen, Selfie-Videos und Personalausweis-Scans deine Identität automatisch bestätigst.

Bei der TF Bank und der Advanzia sind nur Ausgleichszahlungen per aktiver Überweisung nach Rechnung möglich (als Teilzahlung gestückelt möglich). Die anderen drei Banken – Hanseatic, Norwegian und Barclays – haben die Teilzahlung bereits voreingestellt. Du kannst sie jedoch in allen drei Fällen deaktivieren. Grundsätzlich empfehlen wir dies, da sonst die entsprechenden Zinsen anfallen.

Zuletzt sind – analog zu den Aktivitäten der EZB – auch bei den Kreditinstituten die Zinsen gestiegen. Mit Verzögerung und komplexen Berechnungen haben die Kreditkartenanbieter ihre Zinssätze entsprechend angehoben. Recht deutlich ist dies leider bei der sonst starken TF Bank geschehen, aber selbst günstige Hanseatic Bank hob die Zinsen von zuvor 16,45 Prozent auf jetzt über 18 Prozent (effektiv pro Jahr) an.

Den Vergleich als solchen könnten wir auch noch mit Label-Karten der verschiedenen Anbieter ergänzen. So bietet die Advanzia eine Karte mit Eventim an und die Hanseatic vertreibt ihre Genialcard auch als Awa7. Hierbei gibt es mehrheitlich die identischen Merkmale, weshalb sich das hier doppeln würde.

