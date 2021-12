Besseres Internet bei Aldi: Homeoffice-Starterkit für unter 70 Euro

Wenn du deine Wohnung mit besserem WLAN versorgen willst, könnte ein Angebot von Aldi etwas für dich sein. Ab dem 9. Dezember, kannst du bei dem Discounter ein Powerline Starterset von Devolo ergattern, das es in dieser Form nur dort exklusiv gibt.

Das ist das Aldi-Angebot

Das Devolo Magic 1 Wifi mini Mesh Set besteht aus zwei Magic-WLAN-Adaptern. Sie übertragen einerseits Daten per Stromleitung und bauen gleichzeitig andererseits ein WLAN-Netz auf. Dadurch kannst du das WLAN in deiner Wohnung verbessern und die Reichweite vergrößern ohne Kabel verlegen zu müssen. Denn die Datenübertragung zwischen den WLAN-Adaptern erfolgt über die Stromleitung – per Powerline-Technologie. Dazu ist es lediglich erforderlich, dass du einen der beiden Adapter per LAN-Kabel mit deinem bisherigen Router oder Modem verbindest. Das WLAN dieses Routers kannst du ausschalten, die Arbeit übernehmen die devolo Adapter.

Das Starterkit bietet Aldi für 69,99 Euro an. Das ist ein Spitzenpreis. Amazon bietet einen der devolo Magic 1-Adapter für diesen Preis an, bei Aldi bekommst du zwei. Das Starter-Set mit zwei Mini-Adaptern vermarktet devolo exklusiv über Aldi.

Devolo Powerline Starterkit: So funktioniert es

Einen der devolo Magic 1 WiFi mini-Adapater steckst du in eine Steckdose in der Nähe des Internetmodems und verbindest ihn per Netzwerkkabel mit diesem. Das zweite Gerät steckst du anschließend in eine Steckdose in dem Raum, in dem du bisher kein oder schlechtes WLAN hast. Welchen Internet-Anschluss du nutzt, ist dabei unerheblich. Das System überträgt 1.200 Mbit/s brutto per Stromleitung, in der Praxis kommt aber bedeutend weniger nutzbare Datenrate an.

Das ist aber ohnehin nicht weiter dramatisch, denn auch das eingebaute WLAN ist nur für bis zu 300 Mbit/s brutto ausgelegt. Ein Blick in die technischen Daten zeigt, dass es mit 2×2 MIMO auf 2,4 GHz daherkommt. Das heißt im Umkehrschluss: Für Homeoffice-Anwendungen ist das devolo-Set das perfekte Angebot. Um dein WLAN für Multimedia-Anwendungen und hohe Datenraten zu erweitern, solltest du aber doch lieber zu einem höherwertigen Set greifen. Übrigens: Auch am zweiten Adapter kannst du ein Gerät, beispielsweise deinen PC, per Netzwerkkabel anschließen. Der verbaute Port ist ein 100 Mbit/s Port.

Über eine App kannst du das WLAN mit einer Zeitschaltung versehen, kannst zusätzlich ein Gäste-WLAN aufbauen und hast WPA3-Verschlüsselung. Weitere Features: Fast Roaming, Airtime Fairness, Bandsteering und WPS-Funktion.

Die Übertragung zwischen den Geräten erfolgt per Powerline – also über die Stromleitung. Dadurch kannst du auch Räume erreichen, die per WLAN beispielsweise wegen Stahlbetonwänden nicht abgedeckt werden. Ein neues Kabel musst du dazu nicht verlegen.

Die Geräte nutzen zur Übertragung per Stromleitung den G.hn-Standard. Er ist nicht kompatibel mit anderen Powerline-Standards, die auch devolo in der Vergangenheit genutzt hat. Nutzt du also beispielsweise einen devolo dLAN-Adapter oder Homeplug-AV kannst du diese Powerline-Produkte nicht mit diesem Set kombinieren.

Das Aldi-Angebot ist also ganz klar als Einsteigerangebot zu sehen, um einen speziellen Raum über die Stromleitung zu versorgen oder beispielsweise im Bereich eines Homeoffice einen LAN-Port zu schaffen. Wer aber plant, sein komplettes Zuhause mit Powerline-Adaptern zu versorgen, Multimedia-Anwendungen nutzt oder einen schnellen Internetanschluss hat und diesen überall in deiner Wohnung voll nutzen will, sollte andere Geräte nutzen.

