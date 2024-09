Günstiger als Amazon?! Dieser Händler hat bei Lego Technic die Nase vorn

Fans der bunten Bausteine sollten aktuell unbedingt bei MediaMarkt vorbeischauen. Der Elektrohändler veranstaltet nämlich noch bis zum 16. September (9 Uhr) eine große Lego Woche. Hier findest du von kleinen Sets bis hin zu Lego Technic Schwergewichten wirklich alles. Zwar liefert MediaMarkt nicht immer unbedingt den besten Preis, bei bestimmten Sets werden Amazon und Co. aber trotzdem eindeutig unterboten. Welche Lego Technic Modelle sich am meisten lohnen, erfährst du hier.

Günstiger als Amazon & Lidl: Dieses Lego Technic Set ist gerade unschlagbar günstig

Die Lego Woche bei MediaMarkt hat für uns ein ganz klares Highlight: den Lego Technic Mack LR Electric Müllwagen Bausatz (42167). Eigentlich mit einem UVP von 34,99 Euro versehen, kostet das Set jetzt keine 20 Euro mehr. Mit Blick auf den Preisvergleich und -verlauf handelt es sich dabei um den derzeit besten Preis im Netz!

Geboten wird dir dafür ein originalgetreuer Modellbausatz mit 503 Teilen und den Maßen 9 x 23 x 8 cm. Der Wagen strotzt dabei nur so vor coolen Details und Funktionen. So verfügt das Modell etwa über einen funktionalen Seitenlader, mit dem Mülltonnen (im Set inklusive) gegriffen, angehoben und entleert werden können. Außerdem lässt sich der Wagen über ein Zahnrad lenken und die Türen können geöffnet werden. Für alle Kinder gibt es hiermit also ordentlich Spielspaß, doch auch ältere Baustein-Fans bekommen einen echten Hingucker fürs Lego-Regal.

Neben diesem absoluten Highlight wollen wir dir aber auch noch zwei weitere Lego Technic Schnapper mit auf den Weg geben:

Nicht nur Lego Technic-, auch Star Wars-Fans kommen bei der Lego Woche auf ihre Kosten. So gibt es mit dem Droideka Bausatz für 37,99 Euro und dem Millennium Falcon für 49,99 Euro gleich zwei Modelle aus der beliebten Filmreihe, die sich preislich momentan absolut lohnen.

Nur kurze Zeit: Durch diesen Spar-Trick kommst du sogar noch günstiger an die Sets

Wer besonders schnell zuschlägt, kann aktuell übrigens noch mal extra sparen. MediaMarkt und Saturn bietet bestimmte Produkte wie den Millennium Falcon nämlich ebenfalls in ihren eBay-Shops an. Und hier läuft bis zum 11. September (23:59) noch eine praktische Gutschein-Aktion, durch die du weitere 10 Prozent sparen kannst. Gib beim Kauf einfach den Code NEWTECH an und schon purzeln die Preise. Diese Sets lohnen sich dadurch bei eBay noch mehr:

Lego Woche bei MediaMarkt – Täglich neue Angebote

Zusätzlich zu den hier vorgestellten Sets gibt es aber natürlich noch viele weitere Klemmbaustein-Produkte im Rahmen der Lego Woche im Angebot. Hierzu zählen scheinbar sogar täglich wechselnde Deals – ein wiederholter Blick auf die Aktionsseite kann sich also durchaus lohnen. Wie eingangs erwähnt, ist aber nicht jedes Angebot auch gleich ein Schnäppchen. Halte vor dem Kauf also gerne den Preisvergleich im Blick.

→ Zur Lego Woche bei MediaMarkt

Achte außerdem darauf, dass bei MediaMarkt für Bestellungen unter 59 Euro stets noch Versandkosten anfallen. Es kann sich also lohnen, gleich mehrere Lego-Schnäppchen in den Einkaufswagen zu packen.