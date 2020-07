Es ist wieder „Preiskracher“-Zeit bei mobilcom-debitel. Der Provider verkauft ab Sonntag ein Samsung-Smartphone ohne Vertrag zum Bestpreis. Und nicht irgendeines: Im Angebot ist das beliebteste Samsung-Handy des Jahres.

Samsung Galaxy A51 zum Sonderpreis

Für 265,78 Euro verkauft mobilcom-debitel das Samsung Galaxy A51 von Sonntag an, Start ist schon um 00:00 Uhr. Der Deal endet, wenn der Vorrat erschöpft ist – spätestens aber am Mittwoch (22. Juli). Wenn du interessiert bist, solltest du dir das Angebot also vormerken.

→ Hier findest du das Angebot

Das Galaxy A51 ist Samsungs Top-Smartphone im Preis-Leistungs-Bereich. Im Frühjahr 2020 erschienen, kletterte das Gerät in unserem Beliebtheits-Ranking schnell nach oben und hat sich mittlerweile auf dem ersten Platz etabliert. Gegenüber dem Ursprungspreis von 379 Euro bei Marktstart ist das neue Angebot über jeden Zweifel erhaben. Auch im aktuellen Preisvergleich schlägt der Händler aber die Konkurrenz. Für unter 289 Euro gibt es das Handy sonst nicht zu kaufen (Preisvergleich).

Die Highlights des Galaxy A51

Das Gesamtpaket überzeugt beim Samsung Galaxy A51 – nicht nur in unserem Testbericht. Highlights sind die vielseitige Kamera, das tolle Samsung-Display und nicht zuletzt der großzügig bemessene Akku. Das ist nach wie vor eines der wichtigsten und meist nachgefragten Features bei Smartphones.

Versandkosten sparen

Beim Online-Kauf erhebt mobilcom-debitel normalerweise knapp 5 Euro Versandkosten. Die kannst du dir sparen, indem du das Smartphone in einer Filiale des Händlers reservieren lässt und kommende Woche dort abholst.

In den vergangenen Wochen stand die Preiskracher-Aktion am Sonntag ebenfalls im Zeichen von Samsung-Smartphones. Zuerst wurde das betagte Galaxy S9 und vergangene Woche das Galaxy A71 zum Bestpreis verkauft. Nun also das Galaxy A51 – eines der meistverkauften Smartphones überhaupt.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.