Beliebtes Galaxy-Handy für nur 62 Euro: So kommt das Angebot zustande

Das Galaxy A14 zählt zu den beliebtesten Smartphones auf dem Markt und belegt auch in unserem Leser-Ranking weiterhin den zweiten Platz. Wenn du dir das schicke Handy jetzt äußerst günstig mit einem ebenfalls preiswerten Tarif sichern möchtest, solltest du hier zuschlagen. So bekommst du das Galaxy A14 mit einem 6-GB-Tarif für lediglich 9,99 Euro pro Monat.

Schnäppchen-Tarif mit Allnet-Flat: So viel sparst du bei dem Angebot wirklich

Für nur 9,99 Euro im Monat bekommst du bei diesem Angebot 6 GB LTE-Datenvolumen im Telefónica-Netz zur Verfügung gestellt. Dabei surfst du mit einer maximalen Bandbreite von 50 MBit/s, was für den Alltag rund um Social Media, Streaming und Co. locker ausreichen sollte. Hinzu kommt obendrein noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive.

Neben den monatlichen Grundkosten musst du einmalig 39,99 Euro als Anschlusspreis zahlen. Für das Galaxy A14 inklusive Versand kommen weitere 14,94 Euro dazu. Ohne Smartphone kostet der Tarif übrigens monatlich 7,99 Euro. Du zahlst für das Samsung-Gerät also zusätzlich noch einen Aufpreis von 2 Euro pro Monat. Insgesamt kostet dich das Galaxy A14 dadurch rund 62 Euro – ein waschechtes Schnäppchen, immerhin bekommst du das Handy einzeln im Netz aktuell nicht unter 182 Euro.

Generell kommst du über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten auf Gesamtkosten in Höhe von lediglich 289 Euro. Einzeln müsstest du für das Bundle aus Galaxy A14 und dem Tarif hingegen rund 394 Euro blechen. Du sparst also knapp 105 Euro und sicherst dir das Top-Smartphone wirklich äußerst günstig mit einem ordentlichen Tarif.

Samsung Galaxy A14 5G: Darum ist das Smartphone so beliebt

Das Samsung Galaxy A14 liefert dir ein tolles Gesamtpaket zum fairen Preis – kein Wunder, dass das Handy bei uns im Leser-Ranking den zweiten Platz belegt. Vor allem der 5.000 mAh starke Akku sowie der auf bis zu 1 TB erweiterbare Speicherplatz (über eine microSD-Karte) sind perfekt für den Alltag. Für die Leistung ist gleichzeitig der Samsung Exynos 1330 Prozessor mit 4 GB RAM verantwortlich und liefert dir eine gute Performance.

Samsung Galaxy A14 5G Software Android 13 Prozessor Samsung Exynos 1330 Display 6,6 Zoll, 1.080 x 2.408 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 205 g Farbe Schwarz, Silber, Grün Einführungspreis 230 € Marktstart März 2023

Außerdem weiß auch das 6,6-Zoll-Display mit einer Bildwiederholrate von 90 Hz zu überzeugen. Hobbyfotografen freuen sich zudem über das tolle Kamerasystem rund um die 50-MP-Hauptkamera. Selbstverständlich verfügt das Galaxy A14 ebenfalls über die typischen Funkstandards wie 5G, Bluetooth 5.2 sowie NFC für mobiles Zahlen.

→ Galaxy A14 mit 6 GB Tarif für monatlich 9,99 Euro