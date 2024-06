Alleine hat das E-Bike bereits einen Wert von über 1.000 Euro. In diesem Kombi-Angebot bekommst du es für einen symbolischen Euro. Also alles wie beim Smartphone. Bezahlt wird über die monatlichen Tarifkosten, die in diesem Fall knapp 50 Euro betragen. Nur bekommst du hier nicht einen, sondern gleich zwei Tarife. Einen für dich selbst und einen für Freunde oder Familie also. Alternativ kannst du den Zweiten natürlich auch in der Smartwatch oder im Zweit-Handy benutzen. Besonders cool: Beide Tarife bringen dich ins preisgekrönte Telekom-Netz, was den Deal in seiner Gesamtheit nochmal extra gut erscheinen lässt. Ob sich das Ganze lohnt, zeigt unsere Rechnung am Ende des Artikels.

Die zwei Telekom-Tarife im Check

Bevor wir uns die Kosten beziehungsweise die Ersparnis des Bundles anschauen, werfen wir zunächst noch einen kurzen Blick auf die Tarife selbst. Bei dem freenet-Angebot bekommst du gleich zweimal die Allnet Flat 10 GB Telekom. Wie der Name schon vermuten lässt, sicherst du dir hiermit jeweils 10 GB monatliches LTE-Datenvolumen im Netz der Deutschen Telekom. Die maximale Surfgeschwindigkeit fällt mit bis zu 25 MBit/s zwar nicht ganz so hoch aus, doch für den Alltag rund um Social Media, Surfen Musik- und selbst Video-Streaming reicht dies trotzdem locker.

Außerdem Teil der Tarife ist eine Telefon-Flat in alle deutschen Netze, SMS kosten hingegen Extra. In Zeiten von WhatsApp und Co. ist dies für viele aber sicher zu verschmerzen. Zusätzlich profitierst du immerhin noch von ein paar weiteren Vorteilen, wie einem flexiblen Vertragsbeginn sowie VoLTE und WLAN Call für eine verbesserte Gesprächsqualität bei Telefonaten.

Trotz hoher Grundgebühr: Warum du bei dem Deal massiv sparst

All das bekommst du bei dem E-Bike-Bundle für monatlich 49,98 Euro – wohlgemerkt für beide Telekom-Tarife. Dadurch zahlst du pro Vertrag 24,99 Euro, was laut freenet immerhin einem Rabatt in Höhe von jeweils 2 Euro entspricht. Richtig gespart wird aber vor allem beim Gerätepreis für das Jeep E-Bike MHR 7000. Dieser beträgt nämlich nur einen Euro! Zum Vergleich: Einzeln im Netz zahlst du für das E-Bike derzeit mindestens 1.389 Euro. In Kombination mit dem erstatteten Anschlusspreis (Informationen dazu werden dir bei der Lieferung deiner SIM mitgeteilt) sorgt dies für eine beachtliche Ersparnis.

Das Jeep E-Bike MHR 7000

Wir rechnen vor: Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten fallen bei dem Bundle Gesamtkosten in Höhe von rund 1.200 Euro an. Und hier siehst du auch schon, warum sich das Angebot lohnt. Das Paket bestehend aus zwei Telekom-Tarifen und dem E-Bike ist somit insgesamt nämlich günstiger, als wenn du dir das Jeep E-Bike einzeln holen würdest!

Ein weiterer Indikator für einen starken Deal ist der sogenannte Effektivpreis, welchen freenet selbst mit minus 7,77 Euro pro Monat angibt. Hierfür nimmt man die Gesamtkosten (1.200), zieht davon den einzelnen Gerätepreis ab (1.389) und verrechnet das Ergebnis über die Laufzeit von 24 Monaten. Wir kommen dadurch sogar auf negative 7,85 Euro pro Monat. Preislich lohnt sich das Angebot also auf jeden Fall, sofern du Interesse an dem E-Bike und den Telekom-Tarifen hast.

Achtung: Das Angebot endet bald! Laut Angaben des Anbieters endet der E-Bike-Deal, der schon seit ein paar Tagen online ist, am Sonntagabend (30.6.).

Mit Shimano-Schaltung und 80 km Reichweite: Das bietet dir das Jeep E-Bike

Damit du auch weißt, mit was für einem E-Bike du künftig durch Städte und Wälder düst, geben wir dir abschließend ebenso noch ein paar Infos zu dem Rad mit auf den Weg. Das Jeep Mountain E-Bike MHR 7000 besitzt 27,5 Zoll Laufräder, einen Aluminium-Rahmen (48 cm Rahmengröße), eine Alu-Federgabel sowie eine Shimano 7-Gang-Kettenschaltung. Bei der Fahrt unterstützt dich der verbaute 250 W Heckmotor, während die Scheibenbremsen vorn und hinten für Sicherheit sorgen. Die maximale Reichweite gibt der Hersteller mit bis zu 80 km an. Dadurch bist du also insbesondere innerhalb der Stadt, aber auch für Radtouren gut ausgestattet. Der integrierte Akku kann anschließend übrigens entnommen und dann im Büro oder in der Wohnung geladen werden.

