Bei Netto: Keramik-Wandheizung zum halben Preis abstauben

Dick angezogen mit Pullover und eingewickelt in eine Wolldecke – so verbringst du aktuell die Abende auf der Couch? Das muss nicht sein! Mit einer Wandheizung sorgst du bei dir daheim für kuschelige Wärme. Wenn du zur Kategorie der Frostbeulen gehörst, solltest du dir dieses Angebot von Netto nicht entgehen lassen. Denn der Discounter bietet dir ein Gerät von Black und Decker mit einem ordentlichen Rabatt von 50 Prozent an.

Frieren war gestern: Wandheizung bei Netto sichern

Im Paket findest du die passende Halterung, sodass du die Heizung direkt installieren und in Betrieb nehmen kannst. Die Wandheizung mit Keramikbeschichtung verfügt über zwei Leistungsstufen von 1.000 und 2.000 Watt, die du je nach Bedarf wählen kannst. Die Temperatur zwischen 10 und 49 Grad kannst du mittels eines Thermostats selbst regulieren. Dank einer LED-Anzeige hast du deine Einstellung außerdem immer im Blick. Richtig bequem wird die Steuerung über die mitgelieferte Fernbedienung.

So sieht die Wandheizung aus

Ein automatisches Schwenksystem sorgt hier, anders als bei herkömmlichen Heizungen, für eine gleichmäßige Verteilung der Wärme im Raum. Das Gerät ist feuchtigkeitsbeständig, sodass du es nicht nur im Wohn- oder Schlafzimmer anbringen kannst. Auch im Bad macht die Heizung eine gute Figur. Besonders cool: Dank eines Timers kannst du die Wandheizung so programmieren, wie es für dich am besten passt. So sorgt sie etwa direkt morgens beim Aufstehen für ein warmes Badezimmer. Ebenfalls praktisch: Wenn du lüftest und die Wandheizung einen Temperaturabfall registrierst, schaltet sie sich automatisch aus, um Energie zu sparen.

So viel kostet dich der Wärmespender

Eigentlich möchte Netto für die Wandheizung rund 120 Euro haben. Du kommst jetzt allerdings schon mit einem Rabatt von 50 Prozent und damit für nur 59,99 Euro dran! Dieses Angebot findest du aktuell nicht mal im Preisvergleich. Hier bietet Amazon mit 84 Euro den besten Deal. Bei Netto kommen zwar noch 5,95 Euro Versand dazu, dennoch liegen wir mit den insgesamt 65,95 Euro immer noch weit unter den Preisen der anderen Händler. Wie lange das Angebot noch gilt, ist ungewiss. Hier gilt also: Schnell sein und zuschlagen oder frieren.