Bei MediaMarkt ausverkauft: Hier gibt es das Samsung Galaxy A53 aber noch günstiger

Samsungs Bestseller Galaxy A53, eines der beliebtesten Smartphones 2022, darf am Black Friday natürlich nicht fehlen. Wir zeigen dir, wo du es jetzt zum Bestpreis bekommst. Soviel vorneweg: Der Top-Deal durchbricht eine magische Preisgrenze. Zuletzt lieferten sich zwei Händler ein Wettbieten um den besten Preis des Handys, das seit mehreren Wochen das inside digital Ranking anführt. Einer ist ausgeschieden, das bessere Angebot bleibt aber bestehen.

Samsung Galaxy A53 deutlich unter 300 Euro

MediaMarkt bietet schon die ganze Woche über seine diesjährigen Black Friday Angebote. Der Händler kommt bereits mit einigen richtig guten Deals an – und darunter befindet sich auch der zum Samsung Galaxy A53. Für nur noch 288 Euro verkaufte der Elektronikhändler das Samsung-Smartphone und bot damit einen wirklich starken Handy-Deal ohne Vertrag an. Vergangenheitsform? Ja, denn das MediaMarkt-Schnäppchen ist mittlerweile ausverkauft. Das ist aber nicht weiter schlimm, denn bei einem anderen Händler ist das Handy jetzt sogar noch günstiger zu haben.

Freenet verkauft das A53 für 279 Euro

Freenet ist nämlich ebenfalls mit einem Knaller-Angebot zum Galaxy A53 am Start. Hier kostet das Handy ohne jede Vertragsbindung nur noch 279 Euro. Zusätzliche Versandkosten werden hier nicht fällig. Das Angebot ist noch besser als jenes von MediaMarkt – und Stand jetzt (Donnerstag, 23.11.22, 7:45 Uhr) auch noch verfügbar.

Zum Preis von unter 300 Euro gibt es nun also ein Smartphone, das alles vereint, was der Normaluser braucht. Das Smartphone besitzt ein wasserdichtes Kunststoff-Gehäuse, das Display ist 6,5 Zoll groß und setzt auf AMOLED-Technik mit kräftigen Farben sowie echtem Schwarz. Mit einer schnellen Bildwiederholrate von 120 Hertz ist die Bedienung zudem angenehm flüssig. Energie speist das Gerät aus einem standesgemäß großen Akku, der 5.000 mAh fasst. Dazu kommt Samsungs mittlerweile vorbildliche Update-Politik mit einem 5-Jahres-Versprechen. Gerade erst wurde das Android-13-Update für das Gerät fertig.

Samsung Galaxy A53 5G Software Android 12 Prozessor Samsung Exynos 1280 Display 6,5 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB, 6 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 9248×6936 (64,1 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP67 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 189 g Farbe Weiß, Schwarz, Blau, Orange Einführungspreis Galaxy A53 5G (8/256 GB): 509 €, Galaxy A53 5G (6/128 GB): 449 € Marktstart April 2022

Als Prozessor kommt ein Exynos 1280 mit 6 Gigabyte Arbeitsspeicher zum Einsatz. Hierbei handelt es sich um Samsungs stärksten Mittelklasse-Chip. Der interne Speicher bietet 128 Gigabyte und kann per microSD-Karte kostengünstig erweitert werden.

Eine Besonderheit findet sich bei der Kamera: Hier verbaut Samsung einen 64-Megapixel-Sensor mit OIS. Diese optische Bildstabilisierung ermöglicht bessere Fotos auch bei schlechtem Licht und ist bei Mittelklasse-Smartphones selten vorhanden. Außerdem gibt es eine Ultraweitwinkel-Kamera, einen Makro-Sensor und eine Kamera für Tiefeninformationen und Bokeh-Effekt. Testfotos und weitere Details zum Samsung Galaxy A53 findest du in unserem Testbericht.

Angebot hält sich einige Tage

Bei MediaMarkt und Freenet ist das A53 jeweils in der Version mit 128 GB Speicherplatz im Angebot. Im Vergleich zum Einstiegspreis im April 2022 entspricht das einem Rabatt von über 35 Prozent. Der Deal ist entsprechend als heiß einzustufen. Für unter 300 Euro bekommst du das Smartphone im Netz derzeit sonst nicht.

Verfügbar ist es bei Freenet noch in allen vier Farbvarianten. Also in den von Samsung als „Awesome“ umschriebenen Tönen Schwarz, Weiß, Blau und Orange („Peach“). Geliefert wird kostenlos. Allerdings unterliegt der Deal einer akuten Ausverkauf-Gefahr. Nach MediaMarkts Aus ist Freenet nun der Herrscher über den Preiskampf – wie lange das Angebot hier noch aufrechterhalten wird, ist offen.

→ Zum Deal bei Freenet (279 Euro, keine Versandkosten)

→ Zum Deal bei MediaMarkt (288 Euro, keine Versandkosten, mittlerweile ausverkauft)