Beats bis zu 52 Prozent günstiger: Diese Kopfhörer gibts jetzt zum Tiefpreis

Wenn die Sonne endlich wieder herauskommt, gibt es doch kaum etwas Schöneres, als mit seiner Lieblingsmusik auf den Ohren spazieren zu gehen, Fahrrad zu fahren – oder draußen Sport zu treiben. Was dir dafür möglicherweise noch fehlt, sind gute Kopfhörer. Und die hat Amazon zurzeit im Angebot. Wir zeigen dir die besten Deals für Beats-Kopfhörer.

Beats Studio3: High-End-Kopfhörer mit ANC 180 Euro günstiger

Den höchsten Rabatt bekommst du aktuell für die hochwertigen Beats Studio3. Die Over-Ear-Kopfhörer mit Noise Cancelling (ANC) gibt es derzeit für weniger als die Hälfte des Herstellerpreises (UVP). Und auch der Preisvergleich zeigt: hierbei handelt es sich um ein wirklich gutes Angebot. Denn für nur 169 Euro kannst du dir die schicken Kopfhörer nicht nur zum Bestpreis kaufen, sondern auch zum bisher günstigsten Preis dieses Jahres.

Die Kopfhörer punkten mit ANC-Technik, die nervige Außengeräusche einfach ausblendet. So kannst du dich ohne Störungen komplett in die Musik fallen lassen. Dank Bluetooth-Verbindung bist du außerdem frei von einem lästigen Kabel – der Akku der Beats-Kopfhörer ermöglicht dir dabei bis zu lange 22 Stunden Hörgenuss. Die High-End-Kopfhörer gibt’s in verschiedenen Farben für jeden Geschmack: Klassisch in Schwarz oder Weiß – und wer es etwas extravaganter mag, kann auch zu Modellen in Rot, Blau oder Schwarz-Gold greifen.

Beats Solo3: On-Ear-Kopfhörer mit 42 Prozent Rabatt

Ein weiteres starkes Angebot bekommst du mit den On-Ear-Kopfhörern Beats Solo3. Diese bieten dir für knapp 115 Euro ebenfalls ein tolles Klangerlebnis. Aktuell ist das mit 42 Prozent Rabatt (zum UVP) auch im Vergleich zu anderen Anbietern der aktuell günstigste Preis für die kabellosen Bluetooth-Kopfhörer. Besonders stark ist deren lange Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden. Und nach nur 5 Minuten Ladezeit hast du schon wieder Saft für weitere 3 Stunden Musik-Wiedergabe. Außerdem praktisch: Über verschiedene Knöpfe lassen sich am Ohr die Songs wechseln, Anrufe annehmen oder Sprachbefehle geben.

In-Ear Beats-Kopfhörer für unterwegs jetzt unter 115 Euro

Außerdem bekommst du momentan 23 Prozent Rabatt auf die kleinen Allrounder Beats Studio Buds. Dabei handelt es sich um Bluetooth-In-Ear-Kopfhörer mit einem zugehörigen Ladecase. Für die kleinen Studio Buds zahlst du derzeit ebenfalls knapp 115 Euro. Die Besonderheit: Hier ist bereits für kleines Geld ANC-Technik verbaut, wodurch du auch hiermit störende Geräusche einfach ausblendest. Möchtest du jedoch von Zeit zu Zeit die Außenwelt wahrnehmen – etwa beim Fahrradfahren – kannst du den Transparenzmodus einschalten. Dadurch hörst du alle Umgebungsgeräusche und bist jederzeit sicher im Straßenverkehr.

Die Kopfhörer bieten dir eigenständig rund acht Stunden Musikgenuss. Steckst du sie ins mitgelieferte Ladecase, kannst du sie bis zu zweimal komplett aufladen. So kommst du auf insgesamt 24 Stunden Wiedergabezeit ohne Aufladung an einer Steckdose. Dank IPX4-Zertifizierung sind die kleinen Kopfhörer obendrein vor Schweiß und Wasser geschützt.

Außerdem nur für kurze Zeit im Angebot bei Amazon: