Barista-Qualität auf Knopfdruck? Schicker Krups Kaffeevollautomat zum Bestpreis

Mit diesem Kaffeevollautomaten von Krups wirst du in deiner eigenen Küche zum Barista. Egal, ob Espresso, Cappuccino oder ein ganz normaler Kaffee – diese und viele weitere leckere Heißgetränke zauberst du hiermit auf Knopfdruck. Und das Beste: Bei MediaMarkt gibt’s den Kaffeevollautomaten jetzt zum Bestpreis von 849 Euro im Angebot.

21 Heiß- und Kaltgetränke per Knopfdruck – Darum lohnt sich der Krups Kaffeevollautomat

Im Angebot für 849 Euro bekommst du dabei den Krups EA877D Intuition Experience+ Kaffeevollautomaten. Mit dem edlen Design in Schwarz und Silber macht sich das Gerät wohl in so ziemlich jeder Küche gut. Sehen lassen kann sich aber auch die Kaffee-Auswahl: Ganze 21 Heiß- und Kaltgetränken mit vier Intensitäten kannst du dir hiermit per Knopfdruck zubereiten. Für Kaffeespezialitäten wie Cappuccinos gibt’s zusätzlich auch cremigen Milchschaum. Besonders cool: Selbst kalte Getränke wie Nitro Coffee oder Iced Frappé sind im Nu gezaubert. Krups setzt bei dem Kaffeevollautomaten übrigens auf eine Brühgruppe aus Metall, welche langlebiger ist als andere Varianten.

Die Barista-Qualität stimmt also schon mal und auch die Zubereitung ist dank des intuitiven Farb-Touchscreens ein Kinderspiel. Damit’s am Morgen möglichst schnell geht, kannst du dir deine Lieblingsgetränke mithilfe der Memory-Funktion ebenfalls einspeichern. Generell können acht unterschiedliche Profile angelegt werden – ideal für größere Haushalte oder eine WG.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Reinigung – und die geht zum Glück ebenfalls super leicht! Für das Milchsystem gibt es hierfür ein automatisches Reinigungs- und Spülprogramm. Die Entkalkungserinnerung sorgt außerdem dafür, dass dein Kaffeevollautomat stets sauber bleibt und sich die Leitungen nicht zusetzen. Gleichzeitig bist du mit dem Krups-Gerät überaus nachhaltig. So benötigst du etwa lediglich drei Reinigungstabletten fürs ganze Jahr. Obendrein ist die Maschine zu 62 Prozent aus recyceltem Plastik hergestellt und zu 90 Prozent wieder recycelbar.

Hast du Lust auf den leckeren Kaffee in Barista-Qualität? Dann kannst du dir den Krups Kaffeevollautomaten bei MediaMarkt noch bis zum 22. Oktober für 849 Euro sichern. Dies entspricht einem Rabatt von 22 Prozent und bedeutet den aktuellen Bestpreis im Netz!

Günstigere Alternative mit 44 Prozent Rabatt

Alternativ gibt es mit dem EA 875 E Intuition Preference+ Kaffeevollautomaten ein weiteres Krups-Gerät im Angebot bei MediaMarkt. Hier streicht der Elektromarkt sogar ganze 44 Prozent vom UVP, wodurch schlussendlich nur noch 669 Euro auf der Rechnung stehen. Mit dem Edelstahl-Kegelmahlwerk, den 15 verschiedenen Getränkespezialitäten und dem intuitiven Touch-Display bekommst du hier ebenfalls ein absolutes Top-Gerät.

→ Krups EA 875 E Intuition Preference+ Kaffeevollautomat für 669 Euro