Barbecue auf völlig neuem Level: Outdoor-Grill mit Holzgrill-Aroma im Angebot

Unter der Marke Ninja vertreibt SharkNinja hochwertige Küchengeräte. Aktuell hat der Hersteller einige spannende Produkte zum Zubereiten von Speisen im Angebot. Darunter ein Gerät, das sich perfekt für heiße Sommertage eignet: der Outdoor-Grill und Smoker „Woodfire“. Wir schauen uns das Angebot genauer an.

Ninja Woodfire: Elektrischer Outdoor Grill & Smoker 50 Euro günstiger

Dir fehlt noch ein vernünftiger Grill im Garten für einen lauschigen Sommer-Abend mit leckerem Essen? Der Ninja Woodfire vereint gleich mehrere Kochfunktionen in nur einem Gerät. So kannst du hiermit einerseits Fleisch, Gemüse und Co. ohne Holzkohle oder Propan-Flammen mit der Grillfunktion zubereiten. Da der Grill zudem über zwei Heizelemente verfügt, die dein Grillgut von oben und unten gleichzeitig garen, musst du es nicht einmal wenden. Andererseits kannst du deine Gerichte auch smoken und ihnen so ein herzhaftes Raucharoma verpassen. Hierfür musst du nur Woodfire Pellets in das Seitenfach einfüllen – zwei Packungen sind beim Kauf direkt mit dabei – und los geht’s.

Das ist aber noch längst nicht alles. Denn der Ninja Woodfire lässt sich auch als Heißluftfritteuse für knusprige Pommes oder andere frittierte Speisen verwenden. So servierst du zur Grillplatte gleich die passende Beilage – ganz ohne den Einsatz von Fett. Im Frittierkorb ist dabei etwa für bis zu ein Kilogramm Hähnchenflügel oder Wedges Platz.

Besonders praktisch: Für den Betrieb ist weder Holzkohle noch Gas erforderlich. Einfach in die Steckdose gesteckt, kann der Barbecue-Abend auch schon starten. Insgesamt bietet der Ninja Woodfire eine große Grillplatte mit einer Fläche von 28 mal 37 Zentimetern. Das ist groß genug für acht Burger, 16 Würstchen, zwei Rippchen oder eine zwei Kilogramm schwere Schweineschulter. Da der Woodfire nach IPX4 wasserdicht ist und rutschfeste Füße hat, ist er im Übrigen für ganzjähriges Grillen und Lagern draußen geeignet.

Outdoor-Grill 50 Euro günstiger & so sparst du weitere 10 Prozent

Während das Multifunktionsgerät normalerweise 399,99 Euro kostet, kannst du es dir jetzt 50 Euro günstiger zulegen. So stehen am Ende auf der Rechnung nur noch 349,99 Euro – ein toller Deal für die verbleibenden Sommerwochen. Übrigens kannst du noch einmal zusätzlich 10 Prozent abstauben, wenn du dich für den Newsletter des Herstellers anmeldest. Außerdem bekommst du derzeit beim Kauf noch Zugang zu einem Online-Grill-Workshop – das Angebot ist allerdings limitiert.