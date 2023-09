Balkonkraftwerke zu Top-Preisen: Jetzt bei Freenet Energy

Bereits seit einiger Zeit hat Freenet Energy sein Produktsortiment erweitert. Konnte man ehemals nur Strom- und Gastarife erhalten, finden sich nun auch PV-Anlagen in der Auswahl des Anbieters. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich dabei natürlich günstige Mini-PV-Anlagen, von denen sich einige im Sortiment wiederfinden.

Das priFlat Duo für Gärten und Flachdächer ist dabei besonders preiswert. Du kannst es dir bereits für lediglich 799 Euro sichern – ohne zusätzliche Versandkosten. In diesem Preis inbegriffen sind nicht nur die Solarmodule selbst, sondern ebenso vier Aluminiumaufständerungen, mit denen du sie direkt aufstellen kannst. Lebst du in einem der Bundesländer mit einer Balkonkraftwerks-Förderung, kannst du sogar zusätzliche Anschaffungskosten einsparen.

priFlat Duo für Gärten und Flachdächer bei Freenet Energy

Da das priFlat Duo inklusive Aluminiumaufständerung geliefert wird, besitzt du ab Kauf beinahe alles, was du für den Aufbau deines Balkonkraftwerks benötigst. Lediglich Gehwegplatten zum Beschweren der Halterungen wirst du zusätzlich erwerben müssen.

Auf Wunsch kannst du bei der Bestellung des Balkonkraftwerks bei Freenet Energy direkt eine passende Länge an Schuko- oder Wielandkabeln mitbestellen, um deine Mini-PV-Anlage mit dem Hausnetz zu verbinden. Dafür stehen dir Längen von 5, 10 und 15 Metern zur Verfügung. Neben den Solarmodulen und den Aufständerungen mit Gummiunterlagen liefert der Anbieter dir 8 Klemmscharniere sowie 2 Solarkabel von je 2 Meter Länge mit. Mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis von Halterung und Modulen fällt das Modell genau in den Preisrahmen, den die Verbraucherschutzzentrale als Orientierungsrahmen für Balkonkraftwerke angesetzt hat.

Balkonkraftwerk bei Freenet Energy – auch langfristig eine gute Lösung

Das Balkonkraftwerk ist bereits ideal für eine mögliche Erhöhung der Wechselrichterleistung 2024 gerüstet. Denn es verfügt über einen Hoymiles HM-800 Wechselrichter, der seine Leistung eigenständig von 800 Watt auf 600 Watt regulieren kann. Sobald die Gesetzesänderung in Kraft tritt, kannst du problemlos die Drosselung auf 600 Watt ausschalten und von den vollen 800 Watt Leistung profitieren. Auf Hoymiles-Wechselrichter erteilt der Hersteller eine 12-Jahres-Garantie. Die beiden TITAN S Solarmodule bieten dir eine Modulleistung von 820 Watt. Auf die beiden Module erhältst du 25 Jahre Garantie, sie sind laut Hersteller-Angaben auch für hohe Schnee- und Windlasten geeignet. Da sie zudem Temperaturen von -40° C bis 85° C überstehen, solltest du in unseren Breitengraden auf keine witterungsbedingten Probleme stoßen.

Neben dem priFlat Duo finden sich zahlreiche weitere Balkonkraftwerke im Sortiment von Freenet Energy. Die günstigsten Modelle kannst du dir bereits ab 549 Euro ohne Versandkosten sichern. In diesen Ausführungen sind jedoch keine Aufständerung oder andere Halterungen inbegriffen. Diese Modelle eignen sich daher ideal, wenn du dir eine eigene Unterkonstruktion zusammenstellen möchtest oder bereits über eine Halterung verfügst, die mit den Modulen kompatibel ist.