Balkonkraftwerke für unter 400 Euro - Der Prime Day macht's möglich

Balkonkraftwerke haben unzählige Vorteile: Du gewinnst deinen eigenen Strom, bist dadurch unabhängiger von den wechselhaften Strompreisen und sparst so auf Dauer eine Menge Geld. Gleichzeitig sind Balkonkraftwerke oftmals echt leicht anzubringen und benötigen – sofern sie unter der 800-Watt-Wechselrichter-Grenze bleiben – keinerlei Anmeldung. Solche Mini-PV-Anlagen sind rund um den Prime Day aktuell bei Amazon richtig günstig zu haben. So zahlst du für ein Anker Solix Modell etwa nur 399 Euro. Und auch Powerstations sind derzeit spottbillig. Wir schauen uns das Ganze mal etwas genauer an.

Unter 400 Euro: Diese Balkonkraftwerke sind echte Schnäppchen

Bleiben wir doch direkt bei Anker: Dieses Anker Solix Balkonkraftwerk ist für alle eingeloggten Prime Mitglieder momentan 20 Prozent günstiger. Dadurch stehen – wohlgemerkt inklusive gratis Prime-Versand – nur noch 399 Euro auf der Rechnung. Und dafür bekommst du eine hochwertige Mini-PV-Anlage geboten.

Bestehend aus zwei 410 W Solarmodulen und einem 600W/800W Wechselrichter gewinnst du mit dem Balkonkraftwerk im Nu deinen eigenen Strom. Laut dem Hersteller sollst du so maximal 830 kWh erzeugen können und damit jährlich bis zu 332 Euro sparen. Die tatsächliche Ersparnis hängt aber natürlich von diversen Faktoren ab und könnte eventuell darunter liegen. Dennoch: Für den Einstiegspreis von 399 Euro ist das Set ein guter Start, um eigene Solarenergie zu gewinnen. Das Balkonkraftwerk besitzt demnach eine Effizienz von 23 Prozent, verfügt über eine 12-jährige Garantie seitens des Herstellers und ist selbstverständlich wasserfest nach IP68. Das Gerät ist außerdem WLAN-fähig, wodurch du über die Anker-App stets alle wichtigen Infos im Blick haben kannst.

Anker Solix Balkonkraftwerk

Neben dem Balkonkraftwerk selbst ist im Lieferumfang für 399 Euro ebenfalls noch ein 5-Meter-Schuko-Ladekabel sowie ein Installationszubehör enthalten. Halterungen für den Balkon fehlen allerdings.

Ebenfalls im Angebot für 399 Euro – dafür aber auch direkt mit passenden Halterungen – bekommst du aktuell ein 890W Balkonkraftwerk von Solakon. Der Bestseller Nummer 1 im Bereich netzgebundene Photovoltaikanlagen verfügt über zwei bifaziale 445W Solarmodule, einen 800 Watt Wechselrichter sowie ein 5-Meter-Schuko-Ladekabel und ist ebenso WLAN-fähig.

→ Balkonkraftwerk für 399 Euro

Passend zum Balkonkraftwerk: Powerstation für nur 100 Euro

Neben günstigen Balkonkraftwerken gibt es am Prime Day natürlich ebenso preiswerte Powerstations. Diese tragbare Powerstation von SinKeu kostet jetzt nämlich nur 99,99 Euro. Mit einer Kapazität von 99Wh sowie einer 150-W-Ausgangsleistung handelt es sich hierbei allerdings nicht um einen Hausspeicher, sondern eher um ein Campinggerät. Dafür sind aber immerhin eine Vielzahl an Anschlüssen sowie ein LED-Licht verbaut.

→ Tragbare Powerstation für 99,99 Euro

Solar-Pakete mit Powerstations ebenfalls im Angebot

Wer deutlich mehr Solarenergie gewinnen sowie speichern möchte – und dafür bereit ist, tiefer in den Geldbeutel zu greifen – bekommt am Prime Day auch noch ein echtes Premium-Modell von Anker Solix im Angebot. Direkt im Bundle mit einer Powerstation bekommst du hier zwei 540W starke Solarpanels sowie passende Halterungen. Dafür stehen trotz 30 Prozent Rabatt aber auch noch 1.199 Euro auf dem Preisschild. Dieses Balkonkraftwerk muss obendrein natürlich auch angemeldet werden.

→ Premium-Balkonkraftwerk + Speicher von Anker Solix

Ebenfalls über der magischen 400-Euro-Grenze, aber trotzdem nochmal deutlich günstiger als das Premium-Bundle von Anker Solix, ist hingegen dieses Solar-Paket von Jackery. Für nur 499 Euro (47 Prozent Rabatt) bekommst du hier eine 518Wh Powerstation sowie ein 100W Solarpanel. Damit liegst du mit Blick auf die Leistung deutlich unter den anderen hier vorgestellten Produkten. Der Einsatzbereich ist aber auch ein anderer. Hierbei handelt es sich nämlich nicht um ein Balkonkraftwerk, sondern vielmehr um mobile Solargeräte fürs Camping.

→ Jackery Solargenerator (Powerstation + Solarpanel) für 499 Euro