Balkonkraftwerk zum Kampfpreis: Netto mit neuem Solar-Kracher

Die Zahlen versprechen viel: Statt für knapp 1.600 Euro bietet Netto ein steckerfertiges Balkonkraftwerk von Veska (EveMotion GmbH) jetzt für 400 Euro an. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von beachtlichen 74 Prozent. Trotz Versandkosten in Höhe von knapp 73 Euro, die den tatsächlichen Kaufpreis auf insgesamt 472,94 Euro steigen lassen, erwartet dich bei einer Lieferzeit von etwa fünf Werktagen bei diesem Deal sattes Sparpotenzial; inklusive Erfüllung der Anwendungsregel VDE-AR-N 4105.

Netto: Plug & Play Balkonkraftwerk zum Sparpreis kaufen

Nach Herstellerangaben lässt sich das Solarkraftwerk in wenigen Minuten zum Beispiel an einem Balkon montieren. Aber auch auf dem Hausdach, auf einer Garage, auf der Terrasse oder frei stehend im Garten ist eine Nutzung möglich. Auf diese Weise ist es dir auf vielfältige Weise möglich, Solarenergie in Strom umzuwandeln. So kannst du elektronische Geräte im Haushalt mit der notwendigen Energie versorgen, ohne etwas dafür bezahlen zu müssen. Der von dem Balkonkraftwerk erzeugte Strom wird über eine normale Steckdose in das Stromnetz von Haus oder Wohnung eingespeist. Eine Plug & Play-Installation über das mitgelieferte Schuko-Netzkabel mit 5 Metern Länge macht es möglich.

Die beiden gelieferten Solarmodule bieten eine Leistung von insgesamt 920 Watt (2 x 460 Watt), die Ausgangsleistung liegt bei 800 Watt und ist damit bereit für die ab Anfang 2024 gültige Anhebung der maximal zulässigen Wechselrichter-Leistung. Der Hersteller und Netto stellen unter optimalen Bedingungen auf Basis eines Strompreises in Höhe von 40 Cent eine Ersparnis von bis zu 420 Euro an Stromkosten pro Jahr in Aussicht. Im Lieferumfang inklusive ist neben einem Wechselrichter auch ein WLAN-Modul, sodass du dich zum Beispiel auf dem Smartphone über den Status der Solaranlage informieren kannst. Ebenso liefert die zugehörige App Informationen zum aktuellen Stromertrag.

Leistung satt: Das bei Netto Marken-Discount jetzt erhältliche Veska Balkonkraftwerk bietet 800 Watt Ausgangsleistung.

Balkonkraftwerke mit 4 Solarmodulen ebenfalls erhältlich

Möchtest du noch mehr Geld durch Solarenergie sparen? Dann kannst du dich auch für ein Set mit vier Solarmodulen entscheiden. Es bietet 4 x 415 Watt Ausgangsleistung (1.660 Watt) und kostet bei Netto derzeit 899 Euro statt regulär 2.878 Euro. Für 999 Euro kannst du ein 4er-Modul-Set mit 4 x 460 Watt (1.840 Watt) kaufen. Beachten solltest du: Ein Balkonkraftwerk mit mehr als 600 Watt Einspeiseleistung muss aktuell noch von einem Elektriker installiert und angemeldet werden. Erst Anfang 2024 steigt die Grenze für die vereinfachte Anmeldung auf 800 Watt.

