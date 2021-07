Bahn fahren jetzt günstiger: Sparpreis-Tickets ab 11,90 Euro

In einigen Bundesländern sind die Sommerferien schon in vollem Gange, in anderen stehen sie kurz bevor. Die Deutsche Bahn nutzt das, um mit einer neuen Sonderaktion auf Kundenfang zu gehen. Sowohl ältere als auch jüngere Reisende können sich in den kommenden Wochen zusätzliche Tickets zum Sonderpreis sichern. Wir zeigen dir die Details zum neuen „Super Sparpreis Senioren“ und zum „Sommer-Ticket“ für alle unter 27 Jahren.

Senioren fahren ab 11,90 Euro mit der Bahn quer durch Deutschland

Für alle Reisefreudigen ab 65 Jahren bietet die Deutsche Bahn ab sofort den „Super Sparpreis Senioren“ an. Nachdem der „Super Sparpreis Young“ nach Angaben des Unternehmens ein großer Erfolg war, sollen jetzt auch ältere Menschen besonders preiswert im Fernverkehr reisen können. Der Senioren-Supersparpreis ist in der 2. Klasse ab 15,90 Euro erhältlich, in der 1. Klasse werden mindestens 25,90 Euro fällig. Wer eine BahnCard besitzt, reist noch preiswerter. Dann ist eine einfache Fahrt in der 2. Klasse schon ab 11,90 Euro möglich. In der 1. Klasse geht es mit einer BahnCard günstigstenfalls zu einem Preis von 19,40 Euro auf die Reise. Kinder bis 14 Jahre reisen kostenfrei, wenn die Eltern oder Großeltern mit dabei sind.

Der „Super Sparpreis Senioren“ gilt für Reisen im ICE und im Intercity (IC). Außerdem im Nahverkehr (RE, RB, IRE und S-Bahn), sofern diese Züge in der Buchung angegeben sind. Erhältlich ist das neue Sonderangebot befristet bis zum 30. September 2021. Nutzbar ist es für Reisen bis zum 11. Dezember 2021. Zu beachten ist, dass der „Super Sparpreis Senioren“ nur auf ausgewählten innerdeutschen Strecken im Fernverkehr zur Verfügung steht und auch nur begrenzt verfügbar ist. Je höher die Auslastung des Zuges ist, desto höher fällt der Ticketpreis am Ende aus. Buchbar ist der neue Sparpreis über die Homepage der Deutschen Bahn sowie im DB Reisezentrum und in DB Agenturen.

Wichtig auch: Das City-Ticket, das die kostenlose Nutzung von Bussen und Bahnen in vielen Start- und Ziel-Städten bei Bahn-Tickets häufig erlaubt, ist nicht Bestandteil des „Super Sparpreis Senioren“. Zudem ist eine Stornierung ausgeschlossen. Wer sich diese Extras wünscht, kann alternativ auf den etwas teureren „Sparpreis Senioren“ ausweichen. Er steht ab 21,50 Euro in der 2. Klasse und ab 31,30 Euro in der 1. Klasse zur Verfügung. Eine Sitzplatzreservierung ist grundsätzlich nur in der 1. Klasse inklusive, es gilt eine Zugbindung. Nur wenn ein gebuchter Zug mindestens 20 Minuten Verspätung hat, darf man bei Bedarf auf eine andere Verbindung ausweichen.

Sommer-Ticket für Jugendliche

Für alle bis zu einem Alter von 26 Jahren steht im Sommer 2021 das sogenannte „Sommer-Ticket“ zur Verfügung. Noch bis zum 15. August 2021 erhalten junge Reisende unter 27 Jahren damit vier einfache Fahrten innerhalb Deutschlands zu einem reduzierten Preis. Kostenpunkt: 90 Euro, was umgerechnet 22,50 Euro pro Fahrt entspricht. Wer unter 18 Jahre ist, bezahlt sogar noch weniger: 70 Euro. Das entspricht 17,50 Euro pro Fahrt. Eine weitere Rabattierung per Bahn Card ist nicht möglich.

Angeboten wird das Sommer-Ticket der Deutschen Bahn ausschließlich in der 2. Klasse. Reisen sind damit zwischen dem 3. Juli und dem 26. September 2021 möglich. Erhältlich ist das Sommer-Ticket ausschließlich online. Auch hier gilt für alle gebuchten Fahrten eine Zugbindung. Ein Umtausch oder eine Erstattung ist nicht möglich. Gültig ist das Sommer-Ticket in ICE-, IC- und EC-Zügen, sowie auf Verbindungen des Nahverkehrs der Deutschen Bahn.

