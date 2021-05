Bahn Angebot: Für 20 Euro mit dem ICE quer durch Deutschland

Der Anbieter MyTrain verkauft regelmäßig Gutscheine für ein oder zwei Fahrten mit dem ICE oder IC quer durch Deutschland. Der Preis für zwei Fahrten beträgt hierbei normalerweise 79,90 Euro. Ab kommenden Montag startet einen Super-Sale zum halben Preis. Somit kostet der Voucher für zwei Fahrten quer durch Deutschland nur noch 39,90 Euro. Wir zeigen dir, was du bei dem Bahn Angebot beachten solltest.

→ Direkt zu MyTrain

So funktioniert die Aktion

Kaufst du ein Zwei-Fahrten-Paket bei MyTrain, bekommst du zwei Voucher-Codes per Mail zugesandt. Diese können auf einer Aktions-Seite der Deutschen Bahn in Tickets für die zweite Klasse umgewandelt werden. Hierbei stehen alle ICE-, EC- und IC-Verbindungen innerhalb Deutschlands zur Verfügung. Der Reise-Zeitraum muss dabei nur wenige Tage in der Zukunft liegen. Der frühste Reise-Zeitraum in unserem Test war der 11. Mai. Die MyTrain Voucher selbst sind 9 Monate gültig und können auch erst zu einem späteren Zeitpunkt in ein Ticket umgewandelt werden. Du kannst die beiden Gutscheine jedoch auch getrennt für unterschiedliche Fahrten oder für zwei Personen im selben Zug einsetzen.

Die gebuchten Tickets sind anschließend Zuggebunden und können nicht umgetauscht werden. Kostenpflichtige Zusatzoptionen wie ein Ticket für den Nahverkehr oder eine Sitzplatzreservierung sind bei dem Bahn Angebot nicht inklusive, können aber kostenpflichtig hinzugebucht werden.

Für welche Fahrten lohnt sich das Bahn Angebot?

Da nur IC-, EC- und ICE-Verbindungen und keine Regionalzüge gebucht werden können, eignet sich das Bahn Angebot, insbesondere für Fahrten zwischen zwei großen Städten. Bei mehreren Tests mit Verbindungen zwischen Köln-Berlin, Hamburg-Köln oder Berlin-Frankfurt lieferte der MyTrain-Voucher stets den mit Abstand günstigsten Preis. Für kürzere Stecken wie Köln-Frankfurt gab es bei der Bahn selbst ähnlich günstige Tickets zur Auswahl, jedoch für deutlich weniger Verbindungen.

Ob deine gewünschte Verbindung mit einem Mytrain-Voucher verfügbar ist, kannst du vor dem Kauf auf dieser Seite überprüfen.

Das Bahn Angebot von MyTrain ist ab dem 10. Mai erhältlich. Insgesamt können maximal 10 Zwei-Fahrten-Pakete pro Person gebucht werden. Die Kontingent der verfügbaren Gutscheine ist begrenzt. Wenn die maximale Anzahl verkauft wurde, wird die Aktion beendet.