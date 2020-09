Um dir immer den besten Preis zu bieten, hat Back Market die Angebote von mehreren hundert Händlern gelistet und zeigt dir immer den besten Preis für dein neues Lieblingsgadget an. Da nun in vielen Bundesländern die Schulen und Universitäten ins neue Semester starten, findest du bei Back Market einige attraktive „Back to School“-Deals, bei denen du dein nächstes Gadget noch günstiger kaufen kannst.

Extra-Rabatt für Studierende bei Back Market

Bist du Student oder Studentin, bekommst du zusätzlich 5 Prozent Rabatt auf jeden Artikel bei Back Market. Dabei spielt es keine Rolle ob du gerade erst anfängst zu Studieren und ein Tablet für deine Online-Vorlesungen benötigst, oder ob du auf der Suche nach einem guten Notebook zum Schreiben deiner Masterarbeit bist.

Um den Rabatt in Anspruch zu nehmen, folge einfach dem Link und melde dich bei Back Market an. Anschließend kannst du deinen Studenten-Status verifizieren.

Tablets fürs Online-Semester bei Back Market

Auf der Plattform Back Market findest du fast 500 verschiedene Tablet-Modelle von unzähligen Herstellern. Neben Apple, Microsoft und Samsung sind auch kleinere Marken im Katalog. Im Vergleich zum Neupreis kannst du hier richtige Schnäppchen machen. So gibt es das iPad 5 in der Basis-Version für gerade einmal 245 Euro ganze 40 Prozent günstiger als der Neupreis. Möchtest du auch mal im Freien lernen oder mit einem Stift Notizen auf dem iPad machen, bietet sich das iPad 6 mit satten 128 Gigabyte Speicher und integriertem LTE an. So kannst du auch ohne WLAN überall online gehen. Mit einem Preis von 391 Euro ist das Tablet ganze 32 Prozent günstiger als der Neupreis. Die zusätzlichen 5 Prozent Rabatt für Studenten sind bei den Preisen noch nicht abgezogen, hier gibt es also noch mehr Spar-Potential.

Notebooks für Haus- und Abschlussarbeiten reduziert

Brauchst du eine richtige Tastatur zum Schreiben von Arbeiten oder willst andere Dinge tun, für die ein Tablet nicht geeignet ist, findest du bei Back Market auch das passende Notebook für deine Bedürfnisse. So bekommst du das MacBook Air 13 (2015er-Modell) bereits für 579 Euro und damit 47 Prozent günstiger als der Neupreis. Für Pro-Bedürfnisse kannst du auch zum MacBook Pro 13 (2015er-Modell) mir großer 256 GB SSD greifen. Dieses bekommst du aktuell schon für 726 Euro und damit 57 Prozent günstiger aus zum Neupreis.

Kannst du dich einfach nicht zwischen Tablet und Notebook entscheiden? Dann ist vielleicht das Surface Pro 5 etwas für dich. Für 549 Euro erhältst du das 2-in-1-Gerät 60 Prozent günstiger als zum Neupreis.

Smartphones deutlich reduziert

Bei Back Market kannst du nicht nur Tablets und Notebooks, sondern auch Smartphones finden. Neben Samsung, Sony und Xiaomi sind insbesondere die Smartphones von Apple interessant. Da diese Modelle neu sehr teuer sind, aber mindestens 5 Jahre mit Updates versorgt werden lohnt es sich hier besonders zu einem wiederaufbereiteten Modell zu greifen. So bekommst du das immer noch recht aktuelle iPhone 8 bereits ab 255 Euro.

36 Monate Garantie für mehr Sicherheit

Nicht nur beim Kauf spielt Nachhaltigkeit bei Back Market eine wichtige Rolle. Schließlich sollst du nicht bereits nach einem Jahr mit einem defekten Gerät dastehen. Aus diesem Grund bekommst du auf jedes bei Back Market gekaufte Produkte ganze 36 Monate Garantie. Sollte doch mal ein Problem bei deinem Gerät auftreten repariert Back Market das Produkt kostenfrei für dich.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.