Heute ist Singles Day und MediaMarkt schmeißt mit richtig guten Deals um sich. So kommst du zum Beispiel an diesen Dyson-Akkusauger mit über 200 Euro Rabatt und damit so günstig wie nie zuvor! Wir haben uns beim Versandhändler noch ein wenig umgesehen und haben ein weiteres spannendes Schnäppchen entdeckt – und zwar diesen Router von AVM für nur 139 Euro. Damit streicht MediaMarkt satte 60 Euro vom UVP und bietet dir den Router zum Bestpreis an (Preisvergleich).

AVM-Router sichern und doppelt sparen

Der AVM FRITZ!Box 7530 AX Router hat bei der Stiftung Warentest mit einer Note von 1,9 abgeschnitten (Paywall). Der Testsieger bietet dir Wi-Fi 6 und sorgt dadurch für schnelles und gleichzeitig stabiles Internet in deinem Zuhause, auch wenn viele Geräte verbunden sind. Die maximale Datenrate über das 5-GHz-Band beträgt 1.800 MBit/s. Beim 2.4-GHz-Band sind es 600 MBit/s. Dabei ist der Router abwärtskompatibel, sodass du auch Geräte mit AC- und N-Standard verwenden kannst.

Der Router verfügt außerdem über eine NAS-Bindung. Ähnlich wie bei einer Cloud kannst du hier lokal in deinem Zuhause Filme, Musik oder Bilder hochladen und mit verschiedenen Geräten im Netzwerk teilen. Für Konnektivität sorgen vier Gigabit-LAN-Anschlüsse, ein USB- sowie ein Telefonanschluss. Da es sich hier um einen Mesh-Router handelt, kannst du das WLAN-Signal ebenfalls ganz einfach mit einem passenden Repeater verstärken und so überall in deinem Zuhause eine gute Verbindung genießen.

MediaMarkt schenkt dir 11-fache Punkte

Der Kauf bei MediaMarkt lohnt sich aktuell gleich doppelt, denn nur noch heute bekommst du für deinen AVM-Router die 11-fache Anzahl an myMediaMarkt-Punkten. Wenn du dich kostenlos registrierst, kannst du diese sammeln und ab einem bestimmten Wert in einen Gutschein umtauschen. Normalerweise gibt es pro ausgegebenen Euro fünf Punkte. Für den Router bekommst du heute statt 695 Punkten ganze 7.645 Punkte. Ab 10.000 Punkten gibt es einen Gutschein über 10 Euro, den du dann bei deinem nächsten Einkauf einlösen kannst. Doch auch nur mit Blick auf den Angebotspreis von 139 Euro lohnt sich der Deal, wie ein Blick auf den Preisvergleich beweist.