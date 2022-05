AVM: FritzBox und FritzRepeater zum Top-Preis

Amazon bietet aktuell insgesamt drei AVM-Geräte im Rahmen einer Gamingweek an. Doch die drei angebotenen Router und Repeater richten sich bei Weitem nicht nur an Zocker, sondern im Prinzip an jeden, der ein vernünftiges Heimnetzwerk aufbauen möchte.

Im Angebot ist unter anderem die neue FritzBox 4060. Der WLAN-TriBand-Router ist im Prinzip eine vollwertige FritzBox samt DECT-Basisstation. Im Unterschied zu anderen FritzBoxen hat er jedoch kein Modem an Bord. Das heißt, dass du den Router entweder hinter einem bestehenden Modem deines Kabel- oder Glasfaseranbieters betreiben oder aber ihn als hochwertigen Repeater im AVM-Netz einsetzen kannst. Auch ein Einsatz als Router an einem Satellitenanschluss – etwa von Starlink – ist denkbar und sinnvoll.

Im Test hat uns die FritzBox 4060 überzeugt – nur der angesetzte Preis von 269 Euro hatte uns missfallen. Mit dem aktuellen Angebot bei Amazon sinkt der Preis für den Router mit Wifi 6 auf nur 207,99 Euro. Ein fairer Deal – zumal du den Router auch nach einem Wechsel des Internetanschlusses weiternutzen kannst.

FritzRepeater 6000 für unter 190 Euro

Ebenfalls deutlich im Preis gesenkt hat Amazon den Preis für den FritzRepeater 6000. Den Repeater kannst du in deinem AVM-Netzwerk als Verstärker einsetzen. Besonders stark arbeitet er mit einem Triband-Router wie der 4060 zusammen, da für die Verbindung zwischen den beiden Routern eine eigene Frequenz genutzt werden kann. So stört der Datenverkehr zwischen den beiden Geräten nicht den Datenverkehr zu weiteren Endgeräten im Heimnetzwerk.

Alternativ kannst du den FritzRepeater 6000 auch per LAN-Kabel mit einer FritzBox deiner Wahl verbinden. Durch das Mesh-Netzwerk verbinden sich deine Endgeräte immer mit dem besten zur Verfügung stehenden Sender – ohne dass du etwas dafür tun musst. Der FritzRepeater 6000 hat eine UVP von 259 Euro. Amazon verkauft ihn für 189,99 Euro.

FritzBox für unter 90 Euro – aber…

Das dritte Angebot im Bunde ist die FritzBox 7510, die sonst 129 Euro kostet und jetzt für 89,99 Euro verfügbar ist. Wir raten dir aber, diese FritzBox nur zu kaufen, wenn du nicht genügend Geld hast, dir eine höherwertige Box zu kaufen. Der Grund: Die unterstützt ausschließlich das WLAN-Frequenzband um 2,4 GHz, das als chronisch überlastet gilt. Nur wenn du ländlich wohnst und auch nur einen „normalen“ Internetanschluss per DSL oder VDSL mit 50 Mbit/s oder weniger nutzt, solltest du aus unserer Sicht über die Nutzung der FritzBox 7510 nachdenken.

