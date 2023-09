Autozubehör billiger: Fahrradträger, Wallboxen und Werkzeug mit Extra-Rabatt

Autofahrer aufgepasst: Bei eBay kannst du dir aktuell zahlreiche Autoteile und passendes Zubehör deutlich günstiger sichern. Für E-Auto Besitzer gibt es etwa eine Wallbox zum Bestpreis im Netz, während sich dieses günstige Goodyear Drehmomentschlüssel Set wohl für so gut wie jeden lohnen kann. Wir stellen dir die Gutschein-Aktion hier genauer vor.

10 Prozent auf Autozubehör: Die Bedingungen der Gutschein-Aktion im Überblick

Bevor wir dir unsere persönlichen Highlight-Angebote der Aktion zeigen, werfen wir zunächst noch einen kurzen Blick auf die grundsätzlichen Bedingungen der Gutschein-Aktion. Bis zum 20. September (23:59 Uhr) kannst du dir über den Code MOTORS23 satte 10 Prozent Rabatt auf Autozubehör, Ersatzteile und Co. von dieser Aktionsseite sichern. Der maximale Rabatt liegt jedoch bei 50 Euro. Dafür gibt es keinerlei Mindestbestellwert und der Gutschein kann sogar bei zwei Bestellungen eingelöst werden. Mit der Ausnahme von Barzahlung bei Abholung kannst du zudem jede andere Zahlungsmethoden verwenden.

→ Direkt zur Aktionsseite

Fahrradträger, Drehmomentschlüssel und Co. – Unsere Empfehlungen in Sachen Autozubehör

Neben tollem Alltagszubehör wie einem Drehmomentschlüssel Set von Goodyear für 41,18 Euro, gibt’s dank der Gutschein-Aktion, insbesondere für E-Auto Fahrer ein waschechtes Schnäppchen. So kommst du bereits für nur 240,48 Euro an die Heidelberg Wallbox Energy Control – welche bei der Stiftung Warentest (Paywall) mit „Gut“ ausgezeichnet wurde und dadurch auch in der Top 10 landete. Die kompakte Box lässt sich intuitiv bedienen, verfügt über eine maximale Ladeleistung von 11 kW und ein 5 Meter Ladekabel samt Typ-2-Stecker. Die leichte Installation sowie die gängigen Sicherheitsstandards machen diese Wahlbox zu einer guten Wahl – vor allem zum aktuellen Angebotspreis. Im Vergleich zur Konkurrenz sparst du bei eBay jetzt nämlich über 72 Euro!

→ Heidelberg Wallbox Energy Control für 240,48 Euro

Wer hingegen nicht nur gerne mit seinem Auto, sondern auch mit seinem Fahrrad auf Tour geht, sollte sich den Thule FreeRide 532 Fahrradträger nicht entgehen lassen. Während du bei anderen Anbietern im Netz deutlich über 80 Euro für das nützliche Zubehör zahlst, drück du den Preis bei eBay über den Gutschein auf niedrige 62,99 Euro. Der Dach-Fahrradträger wird von Ford selbst verkauft, soll jedoch auch mit anderen Marken kompatibel sein und hält eine maximale Ladung von 17 kg aus.

→ Thule FreeRide 532 Fahrradträger für 62,99 Euro

Tipps für den Zubehör- & Reifen-Kauf

Wenn du auf der Suche nach dem passenden Zubehör für deinen Wagen bist, solltest du auf jeden Fall einen Blick auf my Garage von eBay werfen. Hier kannst du dein Auto oder Motorrad eintragen und anschließend nur noch passendes Zubehör für dein Fahrzeug finden. Dies erleichtert dir die Suche ungemein.

Falls du dir im Rahmen der Aktion neue Reifen kaufen möchtest, haben wir noch zwei extra Tipps für dich. Zum einen können wir dir die Autoreifen-Suche von eBay nur wärmstens ans Herz legen. Hier wird dir nämlich genau erklärt, welche Reifen zu deinem Auto passen und worauf du achten solltest. Zum anderen kannst du mit einem simplen Trick Zeit und Geld sparen: eBay kann deine gekauften Reifen auf Wunsch nämlich ebenfalls direkt zu einer Werkstatt deiner Wahl liefern. Ein cooler Service, der den Reifenwechsel noch komfortabler machen kann. Welche Werkstätten zur Verfügung stehen und alle weiteren Infos hierzu, findest du auf dieser Seite.