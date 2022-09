Audible verschenkt 3 Hörbücher – teils auch für Bestandskunden

Die aktuell laufende Audible-Aktion gehört zu den besten Angeboten, die der zu Amazon gehörende Hörbuch-Anbieter jemals in sein Aktionsportfolio aufnahm. Teilnehmer erhalten drei Hörbücher ihrer Wahl vollkommen kostenlos – und zwar nicht nur vorübergehend, sondern permanent. Heißt: Du kannst die drei Hörbücher so lange und so oft anhören, wie du magst. Doch natürlich hat die Sache auch einen oder gleich mehrere Haken. Jedoch solche, die nicht unüberwindbar sind.

Audible-Aktion: Wer darf teilnehmen?

Offiziell richtet sich die Aktion lediglich an Audible-Neukunden, die zudem auch noch Amazon Prime-Nutzer sein müssen. Letzteres dürfte kein großes Hindernis darstellen, da bereits 2019 17,3 Millionen Haushalte in Deutschland über ein Prime-Abo verfügt haben sollen – und damit knapp die Hälfte aller hiesigen Haushalte. Bei dem Thema „nur Neukunden“ wird es etwas komplizierter. Doch glücklicherweise legt Audible diesen Begriff überaus großzügig aus.

So zählt der Audiobuch-Anbieter auch solche Nutzer zu den Neukunden, die innerhalb der vergangenen 12 Monate kein Audible-Abo hatten. In der Praxis kann sich ein Klick auf den Aktionslink jedoch auch für Anwender lohnen, deren letztes Audible-Abo nicht ganz so weit in der Vergangenheit liegt. Denn Audible zeichnete sich historisch betrachtet oftmals durch seine „unergründlichen“ Neukunden-Zuordnungsalgorithmen aus, die gelegentlich „auf die Anwender zugingen“.

Wer zugreifen möchte, hat noch bis einschließlich zum 12. Oktober 2022 Zeit. Achtung: Nach Ablauf des kostenfreien Probeabos (90 Tage) verlängert sich das Abonnement automatisch – jeweils um einen Monat. Kostenpunkt: monatlich 9,95 Euro. Dafür ist das Abo jederzeit kündbar.

Erhalten Teilnehmer lediglich drei Hörbücher? Mitnichten!

Die zuvor aufgeführten drei Hörbücher ergeben sich aus einem 90-tägigen Probezeitraum. Aktionsteilnehmer bekommen dabei alle 30 Tage ein Hörbuch ihrer Wahl geschenkt, welches sie auch behalten dürfen. Doch Nutzer profitieren in dieser Zeit auch von sämtlichen weiteren Vorteilen des Audible-Abonnements.

Und davon gibt es mehrere: Zunächst einmal stehen Kunden zahlreiche Podcasts kostenfrei zur Verfügung. Noch interessanter ist jedoch, dass Audible seit einigen Monaten über 2.000 Hörbücher und Hörspiele im Rahmen seines Abos kostenfrei bereitstellt. Diesmal allerdings ausschließlich als Leihbücher – ähnlich, wie es bei Video-Streaming-Diensten wie Netflix der Fall ist. Solltest du mehr über Audible erfahren wollen, findest du hier nützliche Tipps und Tricks: