Audi-Fans, aufgepasst: Bis zu 500 Euro Rabatt auf Original-Teile, Zubehör und Fahrzeuge

Die neueste Rabatt-Aktion von eBay kann sich wirklich sehen lassen. Noch bis zum 26. Oktober kannst du dir diverse Original Audi-Produkte wie etwa Kompletträder bis zu 500 Euro günstiger sichern! Über den Gutscheincode AUDI2023 werden nämlich stets 10 Prozent vom Kaufpreis gestrichen. Dadurch kostet ein vierer Set Winter-Kompletträder beispielsweise nur noch 801 Euro. Weitere Spar-Tipps bekommst du in diesem Artikel.

Bis zu 500 Euro Rabatt: So funktioniert die Audi-Aktion bei eBay

Bevor wir uns einigen Highlight-Angebote wie einem umfangreichen Audi Pflegemittelset für rund 69 Euro widmen, werfen wir zunächst noch einen kurzen Blick auf die Aktion selbst. Bis zum 26. Oktober kannst du dir verschiedene Audi-Produkte von dieser Aktionsseite ganze 10 Prozent günstiger sichern. Dafür musst du an der digitalen Kasse einfach nur den Gutscheincode AUDI2023 angeben und schon werden die Preise radikal reduziert. Der maximale Rabatt beträgt dabei stets 500 Euro – was für einige herausragende Angebote sorgt.

Wichtig zu beachten: Du kannst hierfür alle Zahlungsmethoden, mit Ausnahme von der Barzahlung bei Abholung, verwenden. Außerdem kannst du den Gutscheincode AUDI2023 sogar bei gleich zwei separaten Bestellungen nutzen. Einen Mindestbestellwert gibt es zudem nicht.

Kompletträder von Audi ab 801 Euro – So findest du die richtigen Reifen

Egal, ob Winter- oder Sommerräder – im Rahmen der Audi-Aktion bei eBay kommst du günstig an die passende Bereifung für dein Auto. Los geht’s mit den Winterkompletträdern samt Radblende für den Audi Q3. Über die 10 Prozent Rabatt fällt der Preis hierbei auf niedrige 801 Euro. Du suchst hingegen schon Kompletträder für den Sommer im nächsten Jahr? Dann lohnt sich vielleicht ein Blick auf diesen Sommerkomplettradsatz für den Audi A4. Hier stehen nach Abzug der 10 Prozent nur noch 1.710 Euro auf der Rechnung.

→ Audi Winter-Kompletträder für 801 Euro

Generell lohnt es sich, vor dem Reifenkauf einen Blick auf die Reifen-Suche von eBay zu werfen. Hier bekommst du nämlich einige nützliche Informationen an die Hand gegeben. Ebenso lohnenswert ist die „My Garage“-Funktion des Anbieters. Nachdem du dein genaues Auto-Modell eingeben hast, werden dir anschließend nur noch passende Zubehörteile und Reifen angezeigt. So findest du unter den Audi-Angeboten definitiv genau das richtige. Abschließend können wir dir noch die Werkstatt-Lieferung empfehlen. Du kannst deine neuen Räder hiermit auf Wunsch direkt zu einer Werkstatt deiner Wahl liefern lassen, was den Reifenwechsel ungemein komfortabler macht. Alle weiteren Infos, etwa welche Werkstätten zur Verfügung stehen, findest du auf dieser Seite.

Nützliche Extras wie ein Pflegemittel zum Spar-Preis

Doch natürlich gibt’s auch deutlich preiswertere Produkte und Extras im Rahmen der Aktion von Audi. So kannst du dir beispielsweise ein Winter Pflegemittelset des Herstellers für lediglich 69 Euro sichern. Das zehnteilige Set beinhaltet unter anderem 500 ml Antifrost, 500 ml Insekten-Entferner, 50 ml Glaspolitur sowie ein Mikrofasertuch und zwei unterschiedliche Schwämme. Hiermit lässt du dein Auto wirklich in einem komplett neuen Glanz erstrahlen.

→ Audi Pflegemittelset für 69 Euro

Für 404 Euro bekommst du hingegen eine Orginal Audi Dashcam bei eBay. Mit der Front- und Heckkamera kannst du verschiedene Fahrsituationen aufzeichnen. Auch beim Parken verleiht dir die Dashcam mehr Sicherheit. Neben den Kameras sind im Lieferumfang hierbei übrigens ebenso zwei Kamerafüße sowie Befestigungsmaterial enthalten.

→ Audi Dashcam für 404 Euro

Selbstverständlich gibt es noch zahlreiche weitere tolle Audi-Produkte bei eBay deutlich günstiger. Möchtest du deinem Auto etwa coole Einstiegsleuchten im ikonischen Ring-Design von Audi verpassen? Für 112,41 Euro bekommst du den einzigartigen Blickfang. Für einen Überblick über alle Aktionsartikel lohnt sich daher definitiv ein Blick auf die Übersichtsseite.