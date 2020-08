Das Asus ROG Phone 3 kam erst vor einem Monat in die deutschen Läden. Es bietet so ziemlich alles, was das Gamer-Herz höher schlagen lässt. Von der technischen Ausstattung bis hin zu den Zocker-spezifischen Merkmalen. Beim Kauf des ROG Phone 3 gibt es drei Monate lang Gratis-Zugang zu Googles Mobile-Gaming-Dienst Stadia mit dem Pro Pass.

Gaming-Funktionen des Gaming-Handys

Das Highlight des ROG Phone 3 stellen die beiden Schultertasten „AirTrigger“ dar. Dabei handelt es sich um das Smartphone-Pendant zu den L1/2- und R1/2-Tasten, und diese konnten im Test des ROG Phone 3 vollkommen überzeugen. Lediglich Gamern mit kleineren Händen können die Schultertasten negativ auffallen.

Abseits der Hardware-Tasten bietet das ROG Phone 3 auch einen Gaming-Modus mit zahlreichen nützliche Software-Features, die auch während des Spiels angesteuert werden können. Damit lässt sich das Spiel beispielsweise streamen, die Bildwiederholrate kann angepasst werden, es lassen sich Makros erstellt und vieles mehr. Zudem kommt das Smartphone mit einem externen Lüfter, dem „AeroActive Cooler 3“, der sich hinten an das Smartphone anschließen lässt und das Gerät kühlt.

ROG Phone 3 und seine Hardware-Highlights

Auch abseits der Gaming-Funktionen kommt das ROG Phone 3 mit mehreren technischen Highlights daher. So verfügt es über den aktuellen Top-Prozessor von Qualcomm (Snapdragon 865 Plus), die Übertragungsstandards 5G sowie Wi-Fi 6, ein 144-Hz-Display und Stereo-Lautsprecher, die einem Großteil der High-End-Konkurrenz meilenweit überlegen sind. Wieso das Handy dennoch „nur“ 4 von 5 Sternen bekommen hat, erfährst du in unserem Test des ROG Phone 3.

Asus ROG Phone 3 Software Android 10 Prozessor Snapdragon 865 Plus Display 6,59 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 16 GB interner Speicher 512 GB Hauptkamera 9248x6936 (64,1 Megapixel) Akku 6.000 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung Gewicht 240 g Farbe Einführungspreis Marktstart

Drei unterschiedliche Versionen verfügbar

Wer das Asus ROG Phone 3 kaufen möchte, muss sich zwischen drei Modellen entscheiden. Die leistungsstärkste Variante bietet dabei satte 16 GB Arbeitsspeicher und 512 GB Hauptspeicher. Doch auch die unverbindliche Preisempfehlung fällt mit 1.099 Euro nicht gerade niedrig aus. Etwas weniger kostet da ein weiteres Modell, welches über 12 GB Arbeitsspeicher verfügt: 999 Euro. Noch günstiger ist die sogenannte Strix Edition zu haben. Diese kostet lediglich 799 Euro und bietet 8 RAM sowie 256 GB ROM. Zudem verbaute Asus hier nicht die Plus-, sondern die schwächere Standard-Version des Snapdragon-865-Chips. Die Performance-Unterschiede liegen hier aber nur in den absoluten Spitzen.

Google Stadia-Aktion

Wer sich das ROG Phone 3 sichern möchte, kann unter anderem auch direkt im ASUS-Shop zugreifen. Dort wird aktuell eine Aktion beworben, bei der Käufer neben dem Gaming-Smartphone auch einen Stadia Pro Pass für drei Monate erhalten. Dabei handelt es sich um einen Cloud-Gaming-Dienst, mit dessen Hilfe du Spiele auf dem Handy spielen kannst, ohne diese herunterladen und installieren zu müssen. Auch die erforderliche Datenverarbeitung findet auf externen Servern statt. Alles, was du benötigst, ist eine Internetverbindung. Deinen kostenlosen Stadia Pro Pass kannst du nach dem Kauf des ROG Phone 3 auf dieser Webseite anfordern.

