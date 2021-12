Apple zu Weihnachten? So kommst du noch an Geschenke-Schnäppchen

Bei eBay kannst du aktuell einerseits mit Gutschein-Deals einige Extra-Rabatte abstauben. Andererseits gibt es auf dem Online-Marktplatz bei genauem Hinsehen auch ohne Sonderrabatte viele Bestpreis-Angebote und Schnäppchen. Wir zeigen, was aktuell bei eBay los ist.

Gutscheine und Coupons: Hier gibt es Extra-Rabatte

Zum einen läuft bis zum 22. Dezember noch die Lametta-Aktion. Mit dem Gutscheincode LAMETTA erhältst du hier 10 Prozent (maximal 50 Euro) Extra-Rabatt auf hunderte teilnehmende Produkte aus dem Technik-Bereich. Hier sind unter anderem auch einige Apple-Deals dabei. In diesem Artikel haben wir einen genaueren Blick auf die Aktion geworfen.

→ Gutscheinaktion LAMETTA (bis 22.12.)

Außerdem gibt es eine frische Aktion für Wintersportler. Auf dieser Seite kannst du einen Coupon aktivieren, der bis zu 100 Euro Rabatt auf zahlreiche Ski- und Snowboard-Produkte sowie Bekleidung auslöst. Auch Markenware von Ziener, Head, Atomic oder BIllabong ist hier reduziert.

Apple-Produkte nachhaltig und günstiger – eBay „Certified Refurbished“

In der eBay-Sparte „certified refurbished“ hast du die Auswahl aus tausenden Produkten, die gewährleistet neuwertig sind, auch wenn es sich streng genommen nicht um Neuware handelt. Hierdurch sinkt aber der Preis. Und so werden vermeintlich unbezahlbare Artikel zum Geschenke-Schnäppchen. Insgesamt wirbt eBay hier mit Rabatten von bis zu 50 Prozent. Mit dabei sind zudem starke Marken, die teilweise mit offiziellen Outlet-Shops auf eBay auftreten. Zu nennen sind etwa Bosch oder Dyson. Aber auch von Apple gibt es in diesem eBay-Bereich einige Schnäppchen zu machen.

Manche lassen sich zudem mit den oben genannten Gutscheinen kombinieren. So kostet das iPhone 12 mini laut Preisangabe hier etwa 659,90 Euro, was alleine schon ein guter Preis ist. Durch den Lametta-Gutschein sinkt der Preis letzten Endes aber noch auf 609,90 Euro.

Interessant ist auch ein aktuelles Angebot zum Apple HomePod. Der Smart Speaker in der großen Version ist bei eBay für unter 300 Euro gelistet, kostet nach Gutschein-Eingabe nur noch rund 260 Euro. Auch dieses Produkt trägt das eBay-Label „neuwertig“. Apple verlangt für den komplett neuen HomPod noch 330 Euro.